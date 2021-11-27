15歲方郁婷在《美國女孩》中飾演不適應台灣生活的叛逆「美國女孩」，順利打敗《我沒有談的那場戀愛》艾怡良、《該死的阿修羅》潘綱大、《青春弒戀》李沐、《兜兜風》林鉅，奪下金馬最佳新人獎，她上台時激動表示「不知道怎麼形容現在感受，拍《美國女孩》前沒想過今天會站在這裡」，至於打算怎麼慶祝，她可愛地表示現在只想回家先睡覺，不過等一下應該會先打電話給爺爺奶奶報喜。

方郁婷在電影裡自然生動的演出，讓她與片中媽媽林嘉欣一樣，首次拍片就在金馬雙料提名，林嘉欣也在典禮前傳訊鼓勵方郁婷「不管今天是什麼結果，《美國女孩》能被提名就已經很驕傲了」，要她別擔心。而台上致詞時一度哽咽，她在後台受訪時也分享當下的心情，「就突然感動到了，想說『I did it』（我做到了）」。

未來她也想繼續當演員，直呼「我還想要繼續演戲，演戲很好玩」，那想演什麼角色？方郁婷笑喊自己年紀還小，應該會先演別人的女兒，由於王彩樺在頒獎時自誇「金馬媽媽」，演她子女的都會得獎，她也開心表示，當然願意演王彩樺的女兒。