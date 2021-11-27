《頭條開講》

非洲近日出現「魔王級」新冠病毒變異株來勢汹汹，非洲內陸國家波札那發現最強變種病毒「Omicron」，比Delta傳播力更強，被視為最強變異株。英國宣布，暫時停止由波札那等國飛到英國的航班，由這些國家返回英國的旅客，都必須進行隔離檢疫。前民進黨立委郭正亮表示，Omicron傳染力非常強，但最可怕的一點，就是它會使既有疫苗的效率都下降。

郭正亮27日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，初步發現是在波札那，然後傳到南非，聽說香港也有疑似病例，英國當然擔心，因為香港、波札那都是說英文的。R0值傳染力非常強，而傳染力很強，也可能意味著，它的致死率比較低，這可能還要觀察一下。

郭正亮接著表示，可是最可怕的一點是，Omicron會使既有疫苗的效率都下降，這個就比較麻煩。也就是打完兩劑疫苗，還是會感染。可是感染會有多嚴重，現在還不知道。傳染力跟疫情致死率，應該是成反比，這是疾病的基本定義，所以可能要再觀察幾天，不會因為如此，就讓人覺得疫情再起，

郭正亮指出，風險資產全部暴跌，但最令人詫異的是石油期貨，現在跌5％。因為若是封城，車就不能開了，使用石油就會大量減少，可能會影響歐洲跟美國，這是大量使用汽車的國家，所以石油期貨的跌幅就非常大。這有可能會抵消掉通膨，因為通膨是供過於求，本來是供應鏈阻塞，但是現在預期需求大幅減少，這樣的經濟狀況就有點複雜了。