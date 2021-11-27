新北市汐止區康寧街與翠峰街口27日下午4時許發生嚴重車禍，28歲黃姓男子開奧迪R8搭載認識半年的21歲翁姓女大生，兩人準備前往北市吃飯，未料疑似因天雨路滑，車輛失控四撞甩撞後自燃，黃男受輕傷自行逃脫，無奈翁女被救出後送醫仍不治。

據了解，28歲黃男駕駛奧迪R8跑車，行經汐止區康寧街與翠峰街口時，疑似因天雨路滑造成車輛飄移，撞上電線桿後車尾毀損；警消到場後，黃男意識清楚，耳朵撕裂傷需要縫合，送往內湖三軍總醫院，同車21歲乘客翁姓女子則現場失去生命跡象，隨後送汐止國泰醫院急救，不幸仍於下午5時24分宣告不治。

由於該車自撞後冒煙，雖未起火，消防人員仍到場灑水警戒，汐止警分局也派員在場疏導交通。員警至醫院對黃男進行酒測，酒測值為0，事故原因警已著手進行調查。下午5時許，肇事車輛已由拖吊車拖離移置，現場交通以恢復正常通行。

據悉，28歲黃姓男駕駛從事工程建築業，該輛2010年出廠的奧迪R8超跑，是父親買給他使用，21歲翁女則為某科技大學學生，兩人是認識半年的朋友，今天本要開車去台北市吃飯，不料卻發生意外。