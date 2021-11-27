IBM的量子電腦IBM Q，亮晶晶的長相很像是手工藝品，其實看得見的地方都是散熱裝置，真正的運算單元是在底下。（圖／陳泳丞攝）

美國總統拜登本周三以國家安全為理由，將涉及量子運算的中國大陸科技公司，列入貿易黑名單。量子運算是什麼？為何美國和中國大陸極力發展此一黑科技？更互相防範？如果中國大陸發展成功，竟然會讓美國軍事優勢全部瓦解？

量子電腦是根源於1920年出現的量子物理，迥異於古典力學，連愛因斯坦也難以接受。《國家地理頻道》在2012年由物理學家兼暢銷書作家「布來恩格林」用科普的方式，介紹何謂「量子物理」和「量子電腦」。

首先，他由「雙狹縫實驗」說明，是世界不是「粒子」組成，而是「機率波」，波動的大小，是代表電子在這裡可能出現的機率。波動大，不代表電子大多聚集在此，而是電子最可能存在的地方。電子只是一團可能的集合，而不是電子在那裏。

另外，量子物理有所謂「纏結現象」，兩個粒子接近時可以彼此纏結，之後會產生連帶關係，即使把這些粒子分開，移到相反位置，它們仍然纏結，密不可分。而電子又有自旋現象，不是順時針，就是逆時針。如果以輪盤比喻，有「纏結現象」的輪盤，一個指紅色。另一個必指向藍色，即使放到月球沒有電源連繫也一樣，稱為「超距幽靈作用」，也就是測量其中一粒子時，必會影響另一粒子，

量子物理的應用，就包括量子電腦，量子電腦的位元不是傳統位元，可以同時有0和1，稱為量子位元，或是Q位元。就像電子可以是順時針或逆時針轉動的混和體，量子位元也可以是0與1的混和體，所以Q位元可以進行多工處理，計算能力乃以指數性爆炸成長。

政論節目《關鍵時刻》認為，依照現有資料來看，如果中國大陸成功發展量子電腦，不但可以偵測到美國的匿蹤戰機，美國軍事優勢可能完全瓦解。