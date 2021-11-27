四大公投案將在12月18日登場，民進黨27日在台中舉行「四個不同意，台灣更有力」社會力公投說明會，總統蔡英文除在活動中針對公投案拜託民眾投下「四個不同意」，也力挺參加台中立委補選的候選人林靜儀，她更表示，若林靜儀當選立委，台中第二選區的生育率一定會大幅提高。

綜合媒體報導，除了將在12月18日登場的四大公投案，明年1月9日登場的台中第二選區立委補選，戰況也日趨白熱化，蔡英文27日南下台中出席公投說明會時，和林靜儀同台，並稱讚林靜儀是最強人選。

在公投說明會中，蔡英文除呼籲民眾投下「四個不同意」，也為林靜儀拉票，希望大家支持林靜儀，她更表示，若林靜儀當選，台中第二選區的生育率一定會大幅提高。

此事也在PTT上引發網友熱議，「蔡小姐還敢提生育率」、「這什麼鬼」、「她有清楚自己在工啥肖威嗎？」、「可憐的台中選民」、「這是什麼邏輯？？？」、「這種話都喊得出來了」、「噁心，生育率女神嗎？」、「請問具體做法是？反正總體目標就是提高生育率」、「一堆立委當這麼久都提升不了，他當選就能？」、「這種話都喊得出來了」。

有些網友則痛批，「幹話王，生育率靠他們是在暗示什麼嗎」、「幹話王之首」、「為了勝選口不擇言」；還有網友則揶揄，「笑死人」、「這真的笑死」、「笑死，生育率下降吧」。