《大新聞大爆卦》

台中第二選區立委補選，只剩1個多月，兩黨砲火猛烈。國民黨參選人顏寬恒指控，民進黨參選人林靜儀競選看板字樣，誤導民眾以為反萊豬就是反美豬；林靜儀則質疑顏寬恒的財產問題。資深媒體人羅友志表示，以顏家在台中經營之深，顏寬恒要選上沒那麼難。

羅友志26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，顏寬恒的兩位發言人要稍微控制，不要讓顏寬恒掉入議題的陷阱，被拉著走；若要打這個人，就往他的一階打，比如要修理分局長，一定先去修理警察局長。要修理警察局長，一定先去修理警政署長。

羅友志接著表示，顏寬恒被問財產問題，回應說總統蔡英文、前交通部長林佳龍順便教學一下，把層級拉高，不要跟林靜儀打，不要上駟對下駟，跟一個名嘴打。顏寬恒最近又進階，這是好事。

羅友志認為，顏寬恒只是趁這次選舉，要來清一些戰場，這一關，顏寬恒若是過了，就不只這樣了。他更指出，顏寬恒就算沒有太大的動作，要選上不難，就算是國家機器也打不倒他，因為他們顏家在台中經營之深，顏寬恒要選上沒那麼難。但是顏寬恒有點故意，反正你們要打，就盡量打，17個來也好、71個來也好，一次清乾淨，下次你要打我，就準備被打。所以顏寬恒在這一次補選有在用腦袋。