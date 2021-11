郭富城1990年推出首張專輯《對你愛不完》,在台灣紅遍大街小巷,幾乎人人都能哼上一段,郭富城此後爆紅亞洲,並從台灣紅回香港。郭富城日前發文紀念專輯推出31年,「緣起於這張唱片,這一首歌〈對你愛不完〉,令我正式走進音樂殿堂的光影舞台,令我得到許多認同和鼓勵 」,31個年頭充滿回憶和感動,郭富城內心擁有許多無法言喻的快樂。

郭富城出道前只是在TVB工作的舞蹈員,曾於梅艷芳、鄺美雲、陳慧嫻和周慧敏等歌手的音樂錄影帶中參與演出及伴舞,之後意外獲得賞識參加藝員訓練班成為演員,期間雖有參與劇集拍攝,但大多只是演出配角,並未受到力捧,直到1990年他來台拍攝機車廣告,在裡頭被潑一杯水而受到矚目,此後接連推出5張國語專輯。

然而郭富城並非天生歌手,加上他國語咬字不標準,當年製作唱片不太能修音,唱不好就是重錄,郭富城天天早出晚歸、勤跑錄音室自主練習,曾透露自己無時無刻都在練歌,連洗澡運動都在唱,練到有點信心才會進錄音室。當時外界嘲笑他五音不全,郭富城不會花時間沮喪,而是不斷改進,提升歌唱技巧,把缺點修正成優點。

郭富城甚至引領當時潮流,四六分的「郭富城頭」正是20世紀80年代中期至20世紀90年代末,大陸及港澳台地區最流行的經典髮型。歌唱得好就算了,郭富城的舞更是迷倒萬千少女,他於1994年踏入紅館連開16場演唱會,16支勁歌大秀機械舞和踢踏舞,之後發行的《郭富城狂野誘惑演唱會》專輯更是麥可·傑克遜購買的唯一一張華人專輯,得到國際巨星的認可,令郭富城「亞洲舞王」稱呼實至名歸,不久他就與張學友,劉德華,黎明一同被方逸華女士封為「四大天王」。

郭富城和方媛婚後感情甜蜜。(圖/翻攝自方媛微博)

但隨著21世紀初華語市場的不景氣,加上年齡增大,郭富城的事業開始走下坡路,他於2002年發行的《空手道》和《In the still of the night》銷量低迷到只賣出幾千張,被視為難以翻生的鹹魚;在2005、2006年分別以電影《三岔口》、《父子》連拿兩屆金馬獎影帝、創金馬史上第一次影帝連莊紀錄之前,郭富城其實經歷長達6年事業低潮,甚至因一度被戲稱為「低谷王」。

因為是歌手出道,郭富城剛開始演電影並不被看好,遭受巨大的壓力和質疑。他曾回憶自己當年轉型跨足電影過程,苦笑表示:「我不斷找導演討論,找前輩請教,咬著牙、含著淚,就挺過來了。」郭富城最終用行動證明自己是可以的,在音樂,舞蹈,電影三個領域取得最高成就,成為現今少有的全能藝人;如此鋒迴路轉的人生,在於他堅定的信念,被人不看好,他就用百倍的努力去證明自己做得到,勇於走出低谷。