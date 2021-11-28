郭富城1990年推出首張專輯《對你愛不完》，在台灣紅遍大街小巷，幾乎人人都能哼上一段，郭富城此後爆紅亞洲，並從台灣紅回香港。郭富城日前發文紀念專輯推出31年，「緣起於這張唱片，這一首歌〈對你愛不完〉，令我正式走進音樂殿堂的光影舞台，令我得到許多認同和鼓勵 」，31個年頭充滿回憶和感動，郭富城內心擁有許多無法言喻的快樂。

郭富城出道前只是在TVB工作的舞蹈員，曾於梅艷芳、鄺美雲、陳慧嫻和周慧敏等歌手的音樂錄影帶中參與演出及伴舞，之後意外獲得賞識參加藝員訓練班成為演員，期間雖有參與劇集拍攝，但大多只是演出配角，並未受到力捧，直到1990年他來台拍攝機車廣告，在裡頭被潑一杯水而受到矚目，此後接連推出5張國語專輯。

然而郭富城並非天生歌手，加上他國語咬字不標準，當年製作唱片不太能修音，唱不好就是重錄，郭富城天天早出晚歸、勤跑錄音室自主練習，曾透露自己無時無刻都在練歌，連洗澡運動都在唱，練到有點信心才會進錄音室。當時外界嘲笑他五音不全，郭富城不會花時間沮喪，而是不斷改進，提升歌唱技巧，把缺點修正成優點。

郭富城甚至引領當時潮流，四六分的「郭富城頭」正是20世紀80年代中期至20世紀90年代末，大陸及港澳台地區最流行的經典髮型。歌唱得好就算了，郭富城的舞更是迷倒萬千少女，他於1994年踏入紅館連開16場演唱會，16支勁歌大秀機械舞和踢踏舞，之後發行的《郭富城狂野誘惑演唱會》專輯更是麥可·傑克遜購買的唯一一張華人專輯，得到國際巨星的認可，令郭富城「亞洲舞王」稱呼實至名歸，不久他就與張學友，劉德華，黎明一同被方逸華女士封為「四大天王」。

郭富城和方媛婚後感情甜蜜。（圖/翻攝自方媛微博）

但隨著21世紀初華語市場的不景氣，加上年齡增大，郭富城的事業開始走下坡路，他於2002年發行的《空手道》和《In the still of the night》銷量低迷到只賣出幾千張，被視為難以翻生的鹹魚；在2005、2006年分別以電影《三岔口》、《父子》連拿兩屆金馬獎影帝、創金馬史上第一次影帝連莊紀錄之前，郭富城其實經歷長達6年事業低潮，甚至因一度被戲稱為「低谷王」。

因為是歌手出道，郭富城剛開始演電影並不被看好，遭受巨大的壓力和質疑。他曾回憶自己當年轉型跨足電影過程，苦笑表示：「我不斷找導演討論，找前輩請教，咬著牙、含著淚，就挺過來了。」郭富城最終用行動證明自己是可以的，在音樂，舞蹈，電影三個領域取得最高成就，成為現今少有的全能藝人；如此鋒迴路轉的人生，在於他堅定的信念，被人不看好，他就用百倍的努力去證明自己做得到，勇於走出低谷。