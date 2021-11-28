去年台中市府大幅調降公告地價，看似造福市民的政策，卻傳出獨厚大地主的質疑。

因為在自用戶1年少繳170元的同時，大地主1年減稅額竟高達1百多萬元。

台中土地交易市場興旺，過去5年土地成交面積增長75％、交易筆數成長90％，以最受矚目的七期重劃區為例，2020年2月，興富發建設以每坪323萬元，購入2千5百坪的西屯區惠國段「新四」土地，8月又再購入同在的惠國段920坪黃金角地，每坪土地交易單價達350萬元，半年內，地價就漲了8％。

與市價長期脫鉤

減稅讓打房「沒說服力」

台中土地交易市場價格持續攀升，台中市政府卻大幅調降公告地價20.06％，與實際市場狀況矛盾。監察院調查報告直指，調降作法「不符社會公平，且造成賦稅衝擊，財政紀律應予改善，請內政部、台中市政府確實檢討。」

事實上，長期以來公告地價與市價明顯脫鉤，2018年全國公告地價占市價比僅20.02％，六都又以台中市最低，僅占13.58％，在這次大幅調降之後，更只剩10.86％。在中央政府猛打炒房的政策下，房地產專家張金鶚形容台中是「逆向而行」，他說：「現在連囤房稅都在討論提高，公告地價應該上漲，現在卻降低了，完全沒有說服力。」

第一建經研究中心副理張菱育舉例，以2021年台中市的公告現值地王、新光三越百貨公司為例，土地面積4472坪，假如地主非自用，以一般土地稅率計算，在2018年時，因公告地價每平方公尺為10萬元，要繳交的地價稅約6390萬元，到了2020年，公告地價計算公式調整，且每平方公尺調降至8萬元，地價稅降到5113萬元，地主1年就省下約1277萬元。

對此，台中市地政局科長廖英志回應，調降地價稅是造福市民，在台中推動輕稅減政的努力下，調降20.06％公告地價，能讓94％的市民受益，平均每位納稅人能減稅1660元。

他解釋，內政部2016年為回應房價高居不下的問題，建議地方政府調高地方地價，當年全國調升比率達30.54％，台中調升38.25％，略高於平均。「當時很多人跑來市府抗議，為了回應民意訴求，現在才調降。」

然而，雖然台中在2016年時與全台同調調漲地價稅，卻又分別於2018年、2020年連續兩次調降，2020年調降幅度之大，在全國變動比率僅負0.66％，多數縣市甚至微幅調漲的趨勢下，更顯特立獨行。

調降地價稅，受益最多的其實是坐擁大面積土地的地主。由於地價稅採累進稅率，房產多的人受調整幅度的影響愈大。對自用住宅採0.2％稅率的民眾來說，平均僅減稅170元；對第一級稅率（1％）的人而言，平均減稅570元，差距不大。但對第2級至6級稅率的人來說，平均減稅幅度達3.8萬元，第6級則高達114.9萬元。政治大學財政系教授陳國樑說：「這就像一架載滿鈔票的直升機飛過去向下撒錢，地愈大的地方就會拿到愈多錢。」

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