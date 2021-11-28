黑沃咖啡創辦人林佩霓40歲才創立黑沃咖啡，5年就開出70多個據點，年營收破億元，旗下AI智慧咖啡販賣機更進駐全聯、台中捷運，被咖啡界認為是最有潛力的黑馬。

輕點自動販賣機的螢幕，手機掃描QR code付款，1分30秒後，一杯現煮熱拿鐵就出現在眼前。這是連鎖咖啡品牌黑沃咖啡，今年7月才推出的「AI智慧咖啡販賣機」，也是目前全台唯一選用精品豆，並具備將冷藏牛乳製成奶泡功能的自動販賣機，短短不到半年的時間，已成功進駐全聯智慧超市及台中捷運等通路。

2016年底創立於台中，黑沃原本只是一家小店，為了打知名度還曾經在大甲媽祖遶境期間免費奉咖啡，為何能在短短5年間竄起，並在東南亞拓點，成為年營收破億元的黑馬？

「我的夢想，就是讓台灣精品咖啡走向國際。」黑沃創辦人林佩霓接受《今周刊》專訪時，一語道破她的事業藍圖，眼神中寫滿對咖啡的執著。從大學開始，林佩霓就接觸咖啡，還在學校宿舍煮咖啡給同學喝，但她畢業後並沒有直接踏上這條路，而是考取代書，一執業就是10多個年頭。

直到40歲那年，擁有SCA（國際精品咖啡協會）國際認證杯測師的她，自認累積了一定的人脈、財富，才決定和一群志同道合的朋友共同創立黑沃咖啡。

杯測師：受過專業嗅覺與味覺訓練，依據全世界通用的標準流程，評斷咖啡的風味。

當時台灣咖啡市場進入戰國時代，國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人平均每人每年飲用約2百杯咖啡，市場規模高達8百億元。但市場上有龍頭星巴克、展店王路易莎，就連超商都積極經營外帶咖啡，逼得林佩霓不得不思考，如何在一片咖啡紅海中，搶占一席之地？

客製化「問診服務」

滿足刁鑽的顧客需求

她發現，台灣精緻咖啡館文化密度雖居全球之冠，卻沒有一家連鎖咖啡業者提供客製化服務，因此黑沃推出「咖啡問診」服務，客人只要說出自己喜歡的氣味、口感，就能獲得一杯由專業咖啡師挑選的精品咖啡。「每個人都有自己的品味，我希望幫客人找出一杯屬於他們的咖啡，不然什麼都跟別人一樣，沒有可以突破的地方。」林佩霓不諱言。

但連鎖業者要做到客製化並不容易，曾任星巴克店長的天帷企管顧問工作室負責人林剛羽分析，連鎖品牌在擴張過程中，往往難以兼顧品質和可複製的商業價值，一旦大規模開放加盟，品質跟管理就會面臨挑戰。

於是，林佩霓決定從原料和人員兩方面著手。首先，她和團隊走訪全球，選出上百款的精品咖啡生豆自行加工後製，甚至在2017年圈下巴拿馬咖啡園，成立自有品牌「黑沃莊園」，確保了獨特性和穩定性；接著，她培訓10多位員工考取國際認證杯測師，建立講師群輔導同仁、加盟主。而這樣的努力漸漸被看見，2017年，黑沃被選為華航總統專機指定咖啡品牌，今年則是金馬獎指定伴手禮。

讓商業模式轉型

叫戰路易莎、cama

2020年初國際間爆發新冠肺炎疫情，讓台灣餐飲業受到衝擊。但她在公司成立一個10人IT團隊，運用AI演算法分析客人偏好，同時思考如何提供零接觸服務，趁疫情期間大舉擴張版圖，在台灣咖啡業界掀起一場數位革命。

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