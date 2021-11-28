2001年5月8日晚間，1名聯電黃姓女員工向台南市警局刑警隊報案，說她的25歲男友陳嘉興殺了她室友，而且分屍棄置荒野，警方一開始以為她開玩笑，但深入調查後，發現並非兒戲，漏夜展開調查。

警方請黃女打電話約陳男見面，警方事先埋伏，陳男現身，當場被捕，陳坦承殺人分屍。警方9日凌晨在台南市南區公墓靠近中華南路某釣蝦場後方，找到2袋屍塊，另在火葬場附近找到另袋屍塊，證實黃女的24歲室友蘇鈴珠已遇害。

陳將蘇女支解成12塊，分裝於蘇女的2只旅行袋，因不夠裝，再駕車外出購買1只登山袋，將屍塊及沾有血跡的衣物、兇刀等全數裝入。（資料照）

陳男供稱，2001年5月8日凌晨3時，他在女友租屋處過夜，因睡不著起來看電視，發現蘇女房門口有雙男用的黑布鞋，好奇上前查看，正巧蘇女開門大喊「小偷」，他用手摀住蘇女，將她拉進房間，因蘇女掙扎，就勒住蘇女的脖子，直到她沒有呼吸。

之後他拿著蘇女的鑰匙將門反鎖，回女友房間睡覺，直到凌晨5時，叫女友起床，說他想回新竹，女友送他到車站搭遊覽車，他上車後隨即下車，趁女友上班後，折返蘇女房間，用剁骨刀分屍。

但法官查出，陳男其實是慣竊，他是因行竊失風殺人。陳2001年3、4月間，利用借住女友住處機會，多次侵入與黃女分租的蘇、林、陳3名女同事房間內，竊得3女身分證、信用卡、汽機車駕照，盜刷2萬餘元，分別購買金飾與加油。

2001年5月，陳食髓知味，再到黃女住處借宿，8日凌晨3時許，陳故技重施，潛入隔鄰的蘇女房間內，正在翻箱倒櫃時，驚醒蘇女，蘇女大聲呼救，陳唯恐被人發現，遂摀住蘇女口鼻，但蘇女竭力掙扎，陳將她勒死。陳為確定是否死亡，竟再持房內水果刀，猛剌蘇女4刀，有2刀穿入心臟，劫走蘇女皮包現金3200元，反鎖蘇女房間後，佯裝鎮定的回黃女房間。

清晨5時，陳叫醒黃女，謊稱新竹有事，請黃送其至車站搭客運，之後陳返回蘇女房間，將蘇女支解成12塊，分裝於蘇女的2只旅行袋，因不夠裝，再駕車外出購買1只登山袋，將屍塊及沾有血跡的衣物、兇刀等全數裝入，再駕車分批丟棄於南市南山墓火葬場各處，搭乘下午的自強號列車返回新竹。

由於蘇女同事發現其未上班，四處尋找，黃女與陳聯絡時，發現陳語氣有異，一再追問，陳坦承殺害蘇女，黃女要求陳南下投案，警方9日深夜逮捕陳，並連夜起出屍塊，並在陳身上搜出蘇女的身分證與信用卡。

2001年12月13日，台南地院判處陳死刑，之後陳被判死刑確定。2002年12月9日，台南高分檢署執行槍決，陳一槍斃命，他臨死前捐出內臟及眼角膜。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。