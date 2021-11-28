台股萬八關卡前漲多震盪，題材性個股波動幅度加大，資金於類股間迅速輪動，籌碼流向為強弱關鍵，尤其內資與法人鎖碼標的，逢拉回或可伺機承接，亦可留意低基期績優股的補漲機會。

疫苗覆蓋率持續提升，世界各國也陸續解封，縱然傳出疫情反撲，然而疫苗可望有效壓制重症比率，簡單而言就是習慣與病毒共存，令人聞之色變的新冠病毒，預期將逐步走向流感化。生活遭壓抑將近兩年，經濟終逐步邁向復甦，歐美股市在熱錢簇擁下強勢表態，亞洲則以東南亞與台股表現相對搶眼。

近關情怯 個股各自表述

美國總統拜登宣布提名鮑威爾續任聯準會主席，有利政策連續性並降低不確定因素，然而後疫情時代全球供應鏈大亂，加上超寬鬆貨幣過後的通貨膨脹，都可能成為全球經濟持續復甦的絆腳石，至於何時正式展開升息，更將會是資金焦點，美股在熱錢簇擁下不斷創高，累積漲幅過後也須留意技術性拉回。

台股向來與美股連動密切，尤其是費城半導體指數，在護國神山台積電占台股權重提升至逾三成之後，關聯度更加彰顯。近期美國四大指數基本上皆仍處創高架構，不過可明顯看出代表科技股的Nasdaq與費半指數相對突出，對台灣電子股帶來加分效果，半導體是多頭指標，中小型股活力四射，比價向上良性循環。

盤面上強勢股依循四大主軸，一是獲內資、法人鎖定，強勢籌碼優勢搭配技術面或基本面；二是擁基本面支撐，具有價值型投資概念，金融股尤其擁壽險的金控，今年獲利表現超預期；三是趨勢性個股，有獲利代表是晶圓代工、矽晶圓，另如元宇宙則由題材、籌碼主導；第四為技術面、法說會等，多屬個股各自表述。

加權指數再度挑戰萬八，權重電子股以一代拳王聯發科再度衝上千元最受矚目，而台積電站穩六○○元、鴻海擁電動車題材，可惜量能皆屬裹足不前，持穩區間整理；傳產指標仍是貨櫃航運，獲利與股價、驚訝與驚嚇，連帶塑化、鋼鐵等原物料景氣循環股價容易承壓，解鈴還須繫鈴人，航空股人氣持續爆棚。

財報空窗 題材百花齊放

單就技術面來看，加權指數逼近史高與萬八關卡，關前震盪是心理障礙與技術面調整，多方突破下降壓力線後，均線呈現多頭排列，然重點需觀察成交量能與外資態度，成交量關乎漲勢連貫性，而外資則是年底將休假，部分資金接近年底，會表現出維持戰果持盈保泰思維，指數持穩至少給予個股表現空間。

若能獲得特定買盤青睞，因財報空窗期大幅降低基本面檢視，尤其是最火熱的元宇宙概念股，近期舉辦法說會的電子類股，多多少少都會被問到是否有關連，縱然明知距離貢獻獲利，仍將有段不短且顛簸的路要走，然而卻成了短線操作最火熱的題材，謹記不要當最後一隻老鼠，潮水退了就知道誰沒穿褲子。

桐生可可、潤羽露西婭與兔田佩克拉，「誰？」一頭霧水很正常，三個都是非真人的虛擬YouTuber、簡稱VTuber，卻獲得YouTuber觀眾總計逾一億元的超級留言。當現實生活無法滿足想像，虛擬世界是另一個天堂，元宇宙是另一個世界，漫威的多元宇宙論更是無窮無盡，不過理想總是豐滿、現實卻是骨感。

櫃檯指數方面，不僅領先突破今年高點，且劍指金融海嘯前高點，差距已不到四個百分點，雖然櫃檯指數並沒有太突出的權重股，主要由電子與生技類股領軍，由於股本多數相對較小、籌碼相對較輕，是內資以及業內主力操作重點所在，今年第三季台股獲利創高，高價股帶動比價效應，資金挹注就有機會。

統計第四季至十一月二十四日收盤價，將近五○檔個股股價漲幅超過五成，其中低軌道衛星的昇達科、元宇宙宏達電等八檔個股漲幅逾倍，威盛也超過九成，而新普旗下電池模組AES-KY突破四位數，創下一五六五元的天價，傳產族群以化工類股與航空雙雄較為突出。

低基期績優股或將補漲

第四季至隔年首季，是作夢行情最容易發酵時期，近期部分類股已累積一定漲幅，資金流動加速，盤中波動幅度也見放大，不過若從營運角度來看，對照前十月營收成長與前三季獲利表現，不少個股其實很難想像有如此大的漲幅，新穎的趨勢性題材，搭配內資或法人鎖定籌碼，不過相對也須留意資金退潮。

金融股營運向來相對穩健且胃納量足，是許多長期投資者的口袋名單，具壽險業務的金控投資有成，今年來十五家金控前十月累計獲利達五二七五．八五億元、年增六成，創下歷史紀錄。雙雄富邦金、國泰金今年獲利大幅成長，近期焦點則是取得中壽百分之百股權的開發金，加上對於未來升息預期，銀行利差可望擴大，金融指數寫下本世紀以來新高。

受到長短料與中國限電等干擾，被動元件第四季營收展望不被看好，且在二○一八年大漲過後，近年獲利雖然不差，但是股價動能卻相對弱勢，然而這並不影響國巨集團與華新集團整併計畫，尤其龍頭國巨透過併購與擴產調整體質，積極布局工控、車用等高階應用，降低景氣風險並有助長期穩定。

國巨二○一九年入主同欣電，二○年同欣電合併勝麗，今年營運脫胎換骨，同年國巨併購基美、奇力新與凱美互換子公司，今年與鴻海合資成立國創半導體，進軍功率與類比半導體等小ＩＣ產品，明年元月又將併購奇力新，可望持續推升國巨特殊品比重朝向八成以上前進。

國巨今年前三季ＥＰＳ為三六．七九元，其中第三季受惠產品組合持續優化、高端市場與高階應用穩定成長，獲利來到近三年高點，第四季手機、消費性產品需求雖下滑，然而車用訂單能見度仍達八～十個月，而法人預期明年營運成長將趨緩，但是全年獲利仍可望挑戰五個股本，基期與本益比仍屬相對不高。

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