存股的目的是將每年領到的股息，作為退休後的生活費，但股市在高點時，還適合存股嗎？理財專家分享「7%存股聖經」以及如何從生活中選股的祕訣，不僅可以年年坐領百萬元股利，還能賺價差一舉兩得。

近年來「存股」成為投資人討論度相當高的話題，但最擔心的就是領了股息、賠了價差，以及買在相對高點，財經專家孫慶龍在中天【財經搜故事】節目中分享他的撇步，想要賺股利，又可以賺價差，很重要的是股息殖利率要夠高，就有機會賺到未來的價差，他自己是喜歡去找殖利率超過7%以上的公司。

所謂股息殖利率，是以股價除以全年的股利金額，即可簡單計算出來，假設A股票股價為100元，全年配發的股利為7元，股息殖利率即為7%。

「7%存股聖經」的祕訣，第一步是先找出近5年來，年年都有配息的股票，其次再以近5年現金股利的平均值來計算殖利率，當殖利率來到7%時買進股票。孫慶龍指出，他有一個成功的例子，就是漢唐，是幫台積電蓋廠房的設備公司，他投資時殖利率都維持8%、9%、10%，當時買進的股價大概50幾元，隨著台積電不斷擴廠，漢唐業績也跟著水漲船高，股價漲到170、180元，就是賺價差、也賺到股息，10幾年的操作下來，讓他的資產從50萬來到5000萬，翻了百倍。

提早達到財富自由的還有算利教官楊禮軒，他41歲申請提前退休，退休前3年的股息收入每年已穩定在百萬以上。他也在節目中公開投資祕訣，即選不受景氣循環影響的個股，例如不管你有沒有錢，都要用到的，例如不管開什麼車，都要加油，聯絡事情會用到電話，這些都是一些生活中必要的需求，所以剛開始投資時，他選擇投資天然氣、有線電視以及三大電信。

以大台北瓦斯為例，楊禮軒當時以17.9元買進，現在已經超過30元，先不談價差，每一張大台北每年都貢獻1100元的現金股息，另一檔大豐電(大豐有線電視)是30元買的，這些年已經領了約20元的股息，現在每年還有2、3000元的股息，相當於8.5%的殖利率。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。