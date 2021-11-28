上週和投資界友人聚餐聊聊，其中一位研究總經頗有心得的朋友分享他的看法與心得。

1.目前台灣的超額儲蓄累積相當驚人，但是國內的消費力道卻沒有回到去年疫情不嚴重的時候（歐美許多國家都出現報復性消費，消費力道甚至超越疫情前）。除了國人心態保守之外，主因是整體財富儲蓄存款並未平均分佈，而是明顯偏重在企業主、大股東、擁有較多投資部位者及房地產者，許多民眾甚至是疫情受害者。有錢人繼續賺更多，消費也不會等幅增加，所以財富增值無法對等反應在支出方面。

2.預計明年的國內GDP會超越韓國。台幣升值幅度明顯大幅超越貶值的韓元是主因，整體企業獲利表現優於預期（雖然仍是集中在某些產業）亦是原因。

3.台幣升值態勢不變。究其原因，仍然是過去數十年過度被操控壓抑而幫助出口業，這幾年新任總裁減少干預，加上累積多年流出海外資金的龐大數額紛紛返回（這數量超乎想像），以前持有大量美元者皆大批兌換成台幣所致。

4.由於基期因素，明年的通膨壓力將會大為減輕，各國央行提前出手控制，預料不會失控。

5.台積電的技術和市占率仍然維持優勢。蘋果的新產品、日後電動車發展，和許多高科技公司，都需要仰賴護國神山的技術，這部分相關業者和供應鏈雨露均霑，也會穩住一半的整體利潤成長。

我的看法是這股樂觀的氣氛極有可能會延續到明年初，但是短期的市場漲幅實在太大，可以等到像樣的拉回之際，再開始分批介入。不然現在如果「被迫」買入太多比例，仍要小心「短套」的風險。此刻市場有瘋狂小投機的情勢，投資人還是稍微冷靜一下比較妥當。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。