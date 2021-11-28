眾所周知，台灣年輕人因為養不起、不敢生，生育率已掉到了全球最低，即便政府陸續推出育兒津貼、托育補助等鼓勵生育優惠政策，甚至補助翻倍再加碼，但是能不能提高生育率卻很難說……。根據內政部公布最新統計資料顯示，今（110）年1至9月全國出生人數僅有11萬2,470人，比起去（109）年同期減少近7,000人，再對照於全國的死亡人數還比出生人數多了2萬餘人，依此計算方式，如果到今年年底出生人數沒有大幅提高，可能再刷新全年出生人數的新低紀錄，著實令人堪憂！

不想生、不敢生…台灣人口「生不如死」警訊有3原因

其實國人生育率逐年降低，從近來「國慶寶寶」熱潮退燒特別有感！往年「國慶寶寶」一年比一年還要多，除了生日（10╱10）好記外，生日就是國定假日，也更添一分喜氣。不過，隨著年輕人生育意願低落，國慶日不再瘋剖腹產、一般民眾也不刻意想生「國慶寶寶」了，如今台灣逃不了「嬰兒荒」現象，淪入「生不如死」人口衰退的警訊。

除了年輕人不想生、不敢生外，造成今天台灣人口「生不如死」大致有下列3點原因：

其一、國人結婚率年年下降，加上已婚夫妻愈生愈少，致使出生率始終不見起色。一般來說，生育率下降到一定的程度，就會處於較低的水平，也就是如果第1胎太晚生、很難再催生第2胎，生育率自然也就不斷往下掉，尤其今天台灣女性普遍晚婚晚生，想當然耳，新生兒出生人數將繼續不斷創新低中。