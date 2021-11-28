近來不少人因長期失眠問題來尋求中醫協助，看診時大多敘述自己長期因失眠而困擾，卻在服用了使蒂諾斯、悠樂丁一類的安眠藥物後，出現昏昏沉沉提不起精神，而且伴隨健忘甚至失憶的現象。又在害怕助眠藥物副作用的驅使下，自行購買褪黑激素(melatonin)服用，仍依舊達不到助眠的效果，於是決定改由中醫調理。

褪黑激素主要是夜間在黑暗條件下，由松果體合成分泌的一種激素。在接近入睡時，大腦便會開始分泌褪黑激素，並在半夜達到高峰；而在早晨醒來之前，體內褪黑激素的濃度便開始逐漸下降。

也由於跟睡眠息息相關，因此約在1990年前後，褪黑激素便開始在美國引起大眾及醫療體系的討論，並有不少人渴望藉由此激素，改善失眠與多夢的症狀。其中，亦有不少人聲稱其能 延緩老化、預防心臟病、糖尿病及白內障，甚至還有人號稱可治療癌症。

2015年，Lauren AE Erland的研究團隊，自加拿大安大略省貴湖市當地的雜貨店和藥店中，購買16種不同品牌之31項經核可上市的褪黑激素產品，如：液體、膠囊或是錠劑，並進行分析。

研究中發現，褪黑激素的含量，在不同品牌與不同批次間居然出現-83%到+478%的差距外，也在產品中發現血清素、與中藥的纈草、西番蓮和洋甘菊的存在。

也由於核准上市的褪黑激素產品、純度差異極不穩定；再加上長期使用的安全性與療效仍不明確，因此 FDA 依舊認定褪黑激素為膳食補充劑的一種。

●為什麼會發現纈草存在呢？？？

事實上，早在西元二世紀時人類就開始使用纈草，當時在古希臘和古羅馬時期，纈草被當作一種治療心悸的草藥使用；而中醫記載中，則是一直到明代時才有使用纈草的痕跡，文獻紀錄主要是用於神經衰弱、失眠和癲癇等疾病。

也由於纈草在世界各地已被廣泛使用了數百年，因此在正確使用時，纈草的副作用明顯少於其他安眠藥物，但因為目前仍未研究纈草對孕婦或哺乳期婦女的影響，因此建議懷孕或哺乳婦女朋友避免使用。而現代研究也發現纈草具有的鎮靜安神作用，對於憂鬱、神經過勞、焦慮、緊張與頭痛患者，有顯著的幫助。

(示意圖/Shutterstock)

●中醫還透過什麼方式治療失眠呢？

其實，除了纈草外，中藥在治療「煩心不得眠」與「肝虛有熱」的失眠患者中，我們更常使用酸棗仁做為治療失眠的首選，而酸棗仁湯亦被歷代醫家視為改善睡眠問題的經典名方。

除了酸棗仁湯以外，歸脾湯、溫膽湯、天王補心丹、黃芩黃連阿膠雞子黃湯等方劑，也常見使用。

●這些藥物有什麼分別呢？

中醫在辨證論治的治療中，是視疾病的發展階段，所展現出的不同證型，來做為治療的基準；也由於不同的疾病在其發展過程中，可能出現相同或不同的證型，因此在治療疾病時經常會採取「同病異治」或「異病同治」的原則。

舉例來說，感冒會導致發燒，而腸胃炎也可能會導致發燒，但在「發燒」的中醫治療上，我們就會分辨發燒造成的原因，並採取不同的思維與用藥。

又或者是腸胃道不適（胃食道逆流）容易導致失眠，而情緒壓力等問題也會導致失眠，因此才需透過的不同藥物，來達到因人而異的治療思維。

最後，再次呼籲民眾切勿自行購買藥物服用，也因為中醫師治療失眠是採取辯證論治，況且每個人失眠的原因和體質都不盡相同，任何一帖藥材絕不可能適合每一個患者，而服用劑量與方式亦有不同之處，提醒民眾切勿以身試藥，免得睡不好反更傷身。

昌盛堂中醫診所褚衍強中醫師。(圖/褚衍強中醫師提供)

※本文作者為昌盛堂中醫診所褚衍強中醫師。