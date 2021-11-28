生醫領域百家爭鳴，北醫大邀請各校新創團隊參賽，作品相當多元，包括病床、感測器、飲品、醫藥、醫材、VR、人工智慧（AI）等都有。

其中一款由北醫大學生團隊研發的「非水溶性纖維飲」，是全球首款「非水溶性纖維」飲品。團隊成員賴岷芝說明，目前市面上標榜含纖維成分的產品，幾乎都屬「水溶性纖維」；但真正可促進腸道蠕動的其實是「非水溶性纖維」。團隊經多次實驗取得最佳口感，預計明年進入募資實現階段。

北醫大創新創業教育中心主任蕭宇成表示，這場活動打造全國最大生醫新創交流平台，邀請各界人才共同見證生醫創新科技的發展潛力。現場也展示了「翻身床」，可協助急性呼吸窘迫症候群（ARDS）患者，但這套設備動輒數10萬元，業界一直希望能降低成本。

北醫大與廠商組成研發團隊，不斷測試後發現，可透過兩項輔具協助改善，甚至讓成本降低至市售金額的十分之一，成果令人振奮。