四大公投將於12月18日登場，正反方交鋒激烈，國民黨立委蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動，他日前晚間在臉書透露，有許多剛下課的同學經過，為我們加油打氣，他們對食安公投的議題都十分關心。

蔣萬安26日晚間在北市捷運永春站進行食安公投街講，事後他在臉書提到，我們知道萊劑對孕婦、幼兒等敏感性族群具有潛在健康風險，還記得在去年底的一場公聽會中，有位媽媽帶著寶寶來到現場，針對萊豬進口可能對小朋友健康帶來的影響，懇切地表達了她的憂慮。

蔣萬安直言，在街講時，也有許多剛下課的同學經過，為我們加油打氣，他們對食安公投的議題都十分關心，很開心看到同學們熱衷公共議題的討論，也為政府無法讓他們安心成長感到汗顏。

對此有網友留言表示，「家中有小朋友的家長一定會很注重食安問題，誰願意自己或家人食不安心，所以我們的政府真的不管人民的健康問題，只在乎自己的利益」、「這是人民的權利，人民要的只是一個民主正直的執政者」、「為食安把關，人民就是需要你們」。