四大公投案將於12月18日投票，藍綠兩黨積極宣傳理念。國民黨執政縣市卻有幾位首長與黨中央「四個同意」主張保持距離，其中新北市市長侯友宜與宜蘭縣縣長林姿妙更公開強調「沒核安沒核電」，引發外界討論。媒體人董智森表示，四大公投案最有爭議的就是「重啟核四」，該案被綠營嚴重汙名化，加上核四位在新北市，宜蘭則是隔壁縣市，故對此議題更為謹慎。

香港媒體《中評社》27日評論指出，面對四大公投案，民進黨在全台各地舉辦大型說明會，除了各級民代，就連縣市首長都站到第一線表態，要支持者投下四個不同意票。反觀國民黨以街頭演講為主，藍營縣市首長卻相對低調，幾乎沒人大聲疾呼要民眾投下四個同意票，林姿妙甚至公開反對核四重啟，這與綠營呈現兩樣情。

董智森受訪表示，藍綠政治人物對公投案態度會如此懸殊，是因為四大公投案裡的「重啟核四」案，畢竟核電多年來以被民進黨醜化，在很多民眾心中核電就是不好的、恐怖的；核四本身就位在新北市，宜蘭又是隔壁縣市地理位置相鄰，故侯友宜、林姿妙兩人對此議題相對低調，也不敢把話說死。

針對此現況，董智森建議，四大公投案中「反萊豬」是很好的凝聚點，所以民進黨現主要都在打反核四，除了利用行政資源四處舉辦宣講會，更配合媒體和網路帶風向，國民黨要比話語權絕對比不過他們，但台灣人反萊豬的比例一定較高，故國民黨必須強打反萊豬案，讓此案強大到能夠帶動其他公投案，藉此讓藍營縣市首長們更願表態，才有機會把對藍營不利的氛圍拉回來。