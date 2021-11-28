不少民眾口味嗜辣、無辣不歡，各種食物都得加上一些辣椒、辣椒油，天冷時麻辣鍋也是熱門首選，深受許多民眾喜愛。不過營養師提醒，雖然辣椒是一種天然的辛香料，酌量取代其他調味料也有利健康，但過量、長期食用恐怕對身體也會造成負面影響。

●吃辣對身體也有好處？營養師指辣椒３大營養！

簡鈺樺營養師指出，辣椒知名的營養包括了辣椒素、維生素A以及維生素C等，適量攝取是有益健康的。辣椒素有助於提升新陳代謝、促進血液循環、幫助燃脂等，也有不少研究發現，辣椒素有助於增強運動表現，因此也有許多相關產品會添加辣椒素。而維生素A有助預防夜盲症、乾眼症等部分眼部問題，也可以促進皮膚黏膜修復。維生素C則可幫助鐵質吸收，並且也去有抗氧化、抗發炎的效果。

(圖/今健康提供)

●吃辣應量力而為，營養師：太辣恐傷腸胃！

即便辣椒有助健康，過量或不當攝取也可能造成反效果。簡鈺樺營養師表示，飲食過辣最需要擔心的問題莫過於消化系統的影響，除了引起腹痛、腹瀉、消化不良等身體不適，長期下來恐將傷害食道黏膜、腸胃黏膜等。日前就有民眾因挑戰號稱最辣乾麵腹瀉不止、身體呈現虛脫狀態，也有民眾因參加類似活動出現嚴重身體不適而掛急診，相似案例層出不窮，提醒民眾量力而為。

另外，雖然前述提到辣椒中的辣椒素有助於促進新陳代謝、血液循環、燃燒脂肪，但民眾大多選的是「辣椒油」，大約每匙就有50大卡，熱量恐怕遠遠超過一般辣椒，若要靠辣椒減肥，除了得考量自己的身體狀況，也得選對辣椒才行，否則光靠吃辣椒油，恐怕得不償失。

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●吃太辣怎麼辦？營養師推４飲品助解辣！

辣椒雖然可以為食物增添香氣，也促進食慾，不過有時候吃得太辣，如何解辣也是個問題。簡鈺樺營養師表示，最根本的方法，若從預防來看就是料理前先去除辣椒籽，便可避免整個食物太辣，而在吃得當下若想解辣，可以選擇喝冰水，透過冰敷的方式降低神經的灼熱感達到解辣的效果。另外，牛奶也是個不錯的選擇，牛奶中的酪蛋白可減輕神經的所感受到的辣刺感，對於解辣也很有幫助，其他像是酸梅湯、檸檬汁等酸性飲品也都有助舒緩辣刺感，可幫助解辣。

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最後也還是提醒，適度吃辣對身體確實有好處，但應酌量攝取，避免過量或過辣，以免傷及健康。特別是吃辣相關的挑戰，更應檢視個人狀況審慎斟酌，量力而為，別因為一時的好奇、新鮮，造成身體莫大的負擔。