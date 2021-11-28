突如其來的腦中風和心臟病一樣常令人措手不及，也許一覺醒來，就發現手腳不能動彈。然而腦中風引發的後續症狀，往往才是苦難的開始。1名因血管破裂引起出血性腦中風的患者，緊急開刀處理後右側手腳無力，13年來必須拄著拐杖跛行，吃藥、打針和復健的過程中，他從抱著希望到失望，從不認命到開始學習與命運妥協，心存「也許這輩子就是這樣了……」輾轉接受「細胞間質療法」後，人生開始有了轉機。

●動脈硬化是腦中風主因 造成病患身心煎熬

家佑診所院長侯泰宇醫師表示，腦血管產生病變主因來自於動脈硬化，因為血管愈來愈狹窄最後堵塞，腦細胞得不到血流供應，導致腦細胞壞死這就是缺血性中風；另一種出血性中風因血管硬化、失去彈性，最後「爆管」破裂，產生血塊後壓迫到腦組織，造成腦細胞受損。

動脈硬化是造成病人腦中風一再復發的主因，最終造成病人肢體嚴重殘障，生活工作陷入嚴重苦境，最後不得已被送到安養中心，但是現代醫療提供的開刀、復健、藥物治療，效果有限。

●細胞間質療法現曙光 逆轉動脈硬化問題

上述個案最初抱著姑且一試的心態，他因為長年手腳無力，靠著復健打針都無法解決肢體問題，原先已處於半放棄的狀態，沒想到經過細胞間質療法治療3個月後，居然可以不須靠著拐杖，獨立行走300至500公尺，對他而言是莫大的鼓舞，甚至原本開刀後產生的癲癇症狀，也從每天需服用4顆藥、減少至1顆即可，未再發作。

另有1名糖尿病患則是在做頸部超音波時，發現頸動脈狹窄達50%，罹患中風的機率極高，知道消息後整天擔心受怕，害怕自己哪一天會突然中風，更因為糖尿病無法徹底根治，漸漸對生活感到絕望，決定接受細胞間質療法，透過細胞間質療法治療4周，再到醫學中心檢查，回來後告知醫師頸動脈狹窄僅餘20%，罹患中風的機率已大幅降低。

●改善異常細胞間質環境 找到治療新契機

侯泰宇醫師表示，細胞間質療法能使腦中風病患病情大為改善，主要是因其療法能逆轉血管硬化，避免血管持續惡化下去；以及能改善腦細胞受損的狀況，才有可能讓手腳重新恢復功能。