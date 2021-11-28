奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享11/29～12/5星座運勢，獅子座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外牡羊座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，射手座金錢運需要留意。從整體運勢來看，水瓶座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友運勢不順，缺乏自制力，讓自己變得不是那麼的可靠。職場上付出與收穫不成正比，因此感到徬徨，自信心隨之下降，奧斯提醒，這樣的狀況只是短暫存在，別影響自己太深。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友稍稍怠惰起來，面對周遭的人事物都提不起勁，造成思考變得不夠周全。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友將受到許多阻礙，許多事情進度停滯，而且都是沒有徵兆的。有伴侶的雙子座下周可能會發生爭執，感情的壓力變大，雖不至於分手，但也意識到現況不佳，開始尋找新的方法讓感情重新升溫。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友將感到自我矛盾，導致在處理事情時始終猶疑不定，無法下決定，且下周自信流失，也增加了自我的不確定感。

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友下周將感到平衡安穩，過往的努力開始獲得回報，事業發展順利，對於現況感到知足，若是創業的人，下周的營運狀況順遂，讓你感到非常滿意。

▍處女座

整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓處女朋友不知所措，面對事情多了點不確定感。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤朋友下周會安排許多行程來充實生活，建議可以放鬆的時候就好好休息。下周愛情運順遂，目前的感情雖然穩定卻有些一成不變，下周開始積極檢討，並調整做法來增加新鮮感。

▍天蠍座

整體運勢★★★

天蠍朋友長久以來的壓力，在下周開始顯得較難負荷，因為更渴望能全面掌握手邊的事情，讓自己的情緒逼近臨界點，要好好調整自己才好。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友顯得積極許多，不再守著既有模式，將嘗試創新做法。下周有破財疑慮，建議面對投資理財或是目前的金錢支出，都要更加審慎思考。

▍摩羯座

整體運勢★★

下周摩羯朋友莫名開始念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你腦海中，要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

▍水瓶座

整體運勢★★★★★

下周水瓶朋友有望突破現況，並轉入心靈思考的層面，面對事情都會審慎考慮。下周財運旺，尤其正財運特別好，工作表現亮眼，獲得很好的回報。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友的情緒起伏變大，不容易聽進意見，容易和周遭的人起爭執，建議下周要控制一下自己的脾氣，避免影響他人。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】