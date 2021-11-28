「錢多、事少、離家近」是不少人理想工作的3大要素，但國外1名男子不僅達成，還更勝一籌，5年來都在家上夜班且根本不用做事，上班期間吃、喝、睡，白天還有餘力去找兼職，晚上賺取「被動收入」，他也在網路上向大家分享這超狂「摸魚法」，短短5年什麼事都不用做，就賺了7萬美金（折合新台幣約194萬）。

1名國外網友帳號為「Cynicusme」在知名論壇Reddit發文，他從2015年進入一家公司值夜班，主要工作內容是將寄來的訂單資料，輸入進公司系統，然而他竟在職前訓期間，意外發現可以透過程式自動化來替代人工操作。

由於他並不會寫程式，所以便將頭2個月的薪資請人寫程式，且由於是居家辦公，所以可以直接操作程式代碼，自動將資料輸入公司系統，而他則在上班期間「吃、喝、睡」，甚至是外吃看電影，且有餘力在白天找一份工作，比夜班職務薪水還要高。

拜自動化程式所賜，他的工作表現十分出色，甚至還因此升遷到白天的職務，但因為到白天班需要進公司，因此他以「個性內向，很滿意現在職務」婉拒；不僅如此，若是有同事試圖趕上他輸入訂單的速度，只需將代碼稍作更改，便能持續領先其他同事。

遺憾的是，公司耗時4年開發出能夠頂替這個職務的程式，並給予他遣散費，不過仍保留筆電和其他辦公設備，且讓他可以申請任何想勝任的職務；原PO透露，這件事他從未和身邊的人提起過，包括家人、妻子、主管等，只有他自己知道的暗黑工作秘密。