新北市重劃區遍地開花，帶動各行政區房價水漲船高，和首都台北的距離也成為一項考量指標，近期有網友貼出新北市各行政區房價排名，驚訝汐止區比鄰台北市，但房價卻排在第9名中段班，「汐止是不是新北最被低估的區域？」。

1名網友貼出新北市各區房價排名，前5名依序是永和、板橋、中和、三重、新店等行政區，都是和台北市距離較近的區域，往後則是蘆洲、新莊、土城等區。

原PO驚訝表示，汐止房價竟然落後於新莊，因為從地緣來看，汐止比新店更接近台北，但漲幅卻比不上新店、新莊；他分析，只要等汐止淹水問題解決後，外加民生線捷運，汐科站有就業人口，在內科、南軟就業的人，若不想擠內湖也可退居汐止，「怎麼看未來漲幅都很有爆發力，但新北炒房話題始終獨漏汐止，有什麼不為人知原因？」。

貼文曝光後，底下留言點出汐止房價漲幅不高的原因，「汐止沒捷運、常下雨、街廓差、不易發展，差不多就是這個位置」、「交通問題難解」、「汐止地形變化大，靠南港或靠七堵差很多」、 「離台北很近但搭車很久」、「塞爆的地方，每天早上通勤經過汐止都是塞爆」、「汐止環境交通太差，一直以來房價都跟不上土城新莊」。

但也有部分網友看好汐止未來房價，認為現在房價主要是汐止新建案數量較少所導致，「沒什麼新建案」、「地勢狹窄，新建案超少，沒得選擇，有的話也都幾乎在鐵軌上」、「之前連深坑房價都還贏汐止」。