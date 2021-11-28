加拿大政府與業界消息人士透露，本有望與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35競爭加拿大下一代戰機的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet），因條件不符要求，投標未被該國接受，F-35的競爭對手恐僅剩下瑞典紳寶（SAAB）的JAS-39E「獅鷲E」（Gripen E）。

《天空雜誌》（Skies Magazine）報導，3名未具名的消息人士透露，加拿大「未來戰機戰力專案」（Future Fighter Capability Project）的代表已告知美國波音公司（Boring），其F/A-18E/F Block3不符合加拿大皇家空軍替換CF-18「大黃蜂」（Hornet）的要求，而洛馬和紳寶則獲得符合要求的通知，但並未公開相關細節。

針對此消息，波音強調將「等待加拿大官方的正式通知」；參與此標案的加拿大國防部和公務及採購部（Public Services and Procurement Canada）則尚未對此事置評。加拿大下一代戰機預計採購88架，價值可達190億美元（約新台幣5295億元）。

智庫「加拿大全球事務研究所」（Canadian Global Affairs Institute）副總裁與資深分析師裴利（David Perry）表示，F/A-18E/F提前出局的消息讓外界十分驚訝，因為加拿大和美國在國土防衛上共組北美防空司令部（NORAD），與美軍的作業互通性是標案重要指標，讓外界先前普遍不看好歐洲規格的JAS-39E。

裴利指出，另外兩款歐製戰機「颱風」（Typhoon）和「飆風」（Rafale）先前以條件過度偏袒美國公司為由，早早就自行退出競標，波音提前出局或能加強加拿大強調的「公平」立場，也證明JAS-39E能有效與美軍作戰體系整合。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2015年曾宣布「絕不採購」F-35，但該國是F-35計畫的原始參與國，且至今仍持續為其提供經費，20多年來已支出達6.13億美元（約新台幣170.8億元），並讓加拿大廠商拿到價值約20億美元（約新台幣557.4億元）的F-35相關訂單。