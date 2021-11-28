中華民國健美健身協會與台北市體育局共同舉辦的第3屆全國健身健美錦標賽，在新冠肺炎疫情趨緩下首次移回室內台北市立體育館舉行，吸引210位選手角逐男子健美、男子古典健美、男子古典形體、男子形體、男子健體、男子新秀形體、男子新秀古典形體、女子形體、女子健康小姐、女子比基尼、女子新秀比基尼等項目。

台北市政府體育局副局長蔡培霖指出，現在運動健身人口增加，各縣市健身房林立，訓練出好的身材及保持健康的身體已經是全民共識，也造就賽事參與人數的增加，進而達到政府所推動的全民運動原則，台北市政府體育局會持續推動，並鼓勵市民多多參與體育活動保持健康的身心。

台北市健美健身運動協會理事長陳重文議員在致詞時強調，台北市的樂齡健康中心已陸續成立，並分成A、B、C三個等級，C級是給健康的長者，B級是相較失能的，而Ａ級則是完全失能，將推廣到全市12個行政區，盼望能帶動老人運動產業化。

中華民國健美健身協會秘書長林宸田開表示，2018年世界盃除了林添進曾為我國男子取得銀牌最佳成績外，今年在西班牙世界盃台灣在女子組形體也獲得銅牌成績，顯示出台灣男女運動員在世界盃賽事實力不容小覷，也是協會積極培訓國內裁判接軌國際的成效，讓裁判將國際觀念陸續傳遞給國內選手們，提升國內選手在國際上的競爭力及正確觀念。明年各縣市健美健身委員會陸續將在4月前舉行全民運動會代表隊選拔，歡迎戶籍年滿3年的運動員洽詢所在地的委員會報名參加。