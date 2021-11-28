暨大學生在Dcard爆料，表示校方跟蔡傑曦要道歉稿，對方卻僅回「我IG有發」。(圖／Dcard)

IG擁有近8萬粉絲的攝影師蔡傑曦本周三受邀至暨南國際大學演講，事後卻將校方贈與的感謝狀丟到垃圾桶，引發軒然大波，蔡傑曦雖然二度道歉，但仍難消學生怒火，更有暨大學生爆料，蔡傑曦第一次道歉時，校方有跟他要道歉稿，卻遭對方冷回5字，質疑道歉根本不是真心的。

暨大女學生在Dcard發文表示，感謝狀事件後，蔡傑曦在26日第一次簡短道歉，當時校方也為了維護校譽，公告譴責表示遺憾，還有去跟蔡傑曦要道歉稿，未料蔡傑曦僅回「我IG有發」就不予回應，校方只好將蔡傑曦IG截圖下來當公文，大罵蔡傑曦道歉根本不是真心的。

其他學生也提出許多質疑，表示不管怎麼操作，根本不會有人把要發給朋友的影片上傳到IG限時動態，蔡傑曦說法太牽強，「說要發自己分帳，不小心發到主帳我還會相信」。

蔡傑曦將暨大感謝狀丟到垃圾桶，風波越演越烈，在社群平台更是吵翻天。事件爆發後，原本12月邀請蔡傑曦演講的成功大學與師範大學先後宣布取消，蔡傑曦也二度道歉，稱是要發給朋友的誤傳至IG限時動態，也稱自己開了絕對不能開的玩笑，對暨大非常抱歉。