東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒／鄭怡靜，台北時間28日凌晨1點40分於美國休士頓舉行的2021 WTT世界桌球錦標賽混雙8強，迎戰香港組合何鈞傑／李皓晴，「林鄭配」打出一場精采好球，以11比7、11比7、7比11、11比6取勝，首度闖進4強，讓跟著熬夜看球的台灣等到好的結局。

首局香港隊先得分，但接下來林昀儒／鄭怡靜連搶4分站上領先，乘著這股氣勢先收下一局；次局「林鄭配」雖然在7比3領先下被追平，但在壓力下仍穩定發揮，再靠著4比0高潮搶下聽牌的第2局。

第3局香港組合不打算就此投降，加上台灣組合出現一些失誤，因此被何鈞傑／李皓晴要回一局，第4局林昀儒／鄭怡靜在2比2平手後連贏5分要回氣勢，再握有4個賽末點的機會下，第1個賽末點就拿下勝利，林昀儒也報了2019年世錦賽男雙16強輸給何鈞潔組合的一箭之仇。

林昀儒／鄭怡靜2019年首度搭擋參加世錦賽，當時止步16強，兩年過去兩人合作默契更好，並挾著今年在東京奧運勇奪銅牌的氣勢再度挑戰，目前混雙世界排名第2的「林鄭配」，本屆世錦賽首輪輪空，接著連續兩戰一局未失過關，首度來到8強，雖然比賽中被世界排名第11的香港組合何鈞傑／李皓晴拿到1局，是兩人這次世錦賽首度掉局數，但「林鄭配」還是持續改寫合拍之後世錦賽最佳成績，接下來要挑戰中國大陸王楚欽／孫穎莎，期盼繼續傳回好消息。