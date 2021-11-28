建業新村老眷村村民們今年自發性發起「光之眷」系列活動。（柯宗緯翻攝）

高市左營區建業新村老眷村連續3年舉辦「光之眷」耶誕點燈活動。（柯宗緯翻攝）

高市左營區建業新村老眷村連續3年舉辦「光之眷」耶誕點燈活動。（柯宗緯翻攝）

高市左營區建業新村老眷村連續3年舉辦「光之眷」耶誕點燈活動。（柯宗緯翻攝）

高市左營區建業新村老眷村連續3年舉辦「光之眷」耶誕點燈活動，今年有住民利用廢棄鋼條製作閃亮全家福花燈，還有專業木工住戶，自行搭建紅酒耶誕樹，即日起點燈至明年1月2日，氣氛浪漫，仿若置身國外。重頭戲「漫遊詩光」活動將在12月25日耶誕節當晚舉行，邀請民眾集章打卡換耶誕小禮物。

左營建業眷村位於左營海軍基地外，曾是全國最大海軍眷村，為維護眷村文化，高雄市文化局陸續引進全民修屋、眷村民宿、眷村逐夢以及眷村創生等文創工作者進住，也讓這些具歷史意義的眷村能有保留的機會。

值得一提的是，老舊眷村「以住代護」計畫，這幾年陸續媒合引進50多戶村民入住左營建業新村，讓原本閒置多年房舍，重新展現過往眷村的熱鬧。

建業新村老眷村村民們今年自發性發起「光之眷」系列活動，策劃活動的村民林一仁表示，「光之眷」耶誕點燈活動，一年比一年盛大，已經成為許多民眾夜間散步賞燈的秘境，拍照打卡的快門按不停。

林一仁提到，今年「光之眷」活動，有住戶利用廢棄鋼條製作閃亮全家福花燈，還有專業木工住戶，自行搭建紅酒耶誕樹，家家戶戶依照住家獨特外型佈置各種大小燈飾，入夜後燈光亮起，眷村到處可見閃爍燈光及美麗又浪漫的景觀，一時之間有如置身國外。

為讓大家能夠欣賞白天與夜間眷村之美，林一仁今年特別再規劃「光之眷-詩光荏苒」活動，讓住戶一起發揮文字創意，將自創詩詞書寫在眷村木窗框上，文青風十足。

最熱鬧的活動「漫遊詩光」將在12月25日耶誕節當晚舉行，邀請民眾來集章打卡換小禮物，各戶準備多樣小遊戲小禮物，要給來玩的大小朋友，同時還有熱鬧的草地音樂會，歡迎大家前來參加，感受眷村溫馨迷人的日夜之美。