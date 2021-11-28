賈靜雯榮登金馬影后，飾演女兒的王淨也為開心。（羅永銘攝）

賈靜雯榮登金馬影后，飾演女兒的王淨獻吻。（羅永銘攝）

由鍾孟宏導演、賈靜雯與王淨主演的電影《瀑布》，囊括最佳劇情片、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂等4項大獎。（羅永銘攝）

由鍾孟宏導演、賈靜雯與王淨主演的電影《瀑布》，囊括最佳劇情片、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂等4項大獎。（羅永銘攝）

由鍾孟宏導演、賈靜雯與王淨主演的電影《瀑布》，囊括四項金馬獎。（羅永銘攝）

由鍾孟宏導演、賈靜雯與王淨主演的電影《瀑布》，囊括最佳劇情片、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂等4項大獎，成為金馬58最大贏家！賈靜雯繼2019年勇奪金鐘視后，再騎金馬成為新科影后，在慶功宴上被笑問下一目標是金曲獎嗎？她也幽默回：「我願意接受挑戰！跟小淨一起出好了！」她也不斷強調很感謝最美麗的女兒王淨。

導演鍾孟宏說，女主角得獎比他能否拿導演獎意義還重大，他猜想自己沒拿最佳導演獎，就是因為賈靜雯、王淨兩個女主角都演得太好了，「導演哪有做什麼？我只需要負責開機、關機就好了。倒是得編劇獎很意外，他完全沒想到會得獎，因為故事太簡單了，都只是生活小細節的翻轉」。他也爆料，23年前就與賈靜雯合作過黃河南旗下「最佳女主角」（國際美容機構）的「騎白馬篇」廣告，「所以是個預言！」當時他們還跑去太魯閣出外景。賈靜雯主動問導演有差別嗎？他說「容貌沒差，但更成熟了！」

鍾孟宏還預告明年要拍新的片，「今天得獎的全抓來用」，聽得一旁的落馬的王淨故意裝出受傷表情說「我受創了」。鍾孟宏說，他希望台灣電影一直出來，因為這幾年金馬獎辛苦、受制，他希望能多拍些電影讓台灣電影更多元呈現、增加更多競爭力，但也需要找到更多錢與好的腳本。他並感嘆「疫情讓我們很辛苦、讓電影受重創，上周我們每一晚都還在跑映後，去華山場區時都沒人，只有70幾人都在電影廳裡看《瀑布》」。

賈靜雯上台領獎時對比其他得獎者相對冷靜，她說因為自己是不會在大家面前掉眼淚的個性，尤其天秤座愛漂亮，一直ㄍㄧㄣ住，但在車上時還是哭了，因為看到老公修杰楷傳來女兒的祝賀影片，「先生錄她們尖叫歡呼，睡前又說我們要睡了，咘咘還說媽媽妳不要喝醉喔！」 她也透露本來有邀修杰楷一起出席金馬盛會，但他說他在家顧小孩就好，讓她好好享受這美好的夜晚。

她也說，從宣布得獎到走上台領獎，除了一片空白，就是全身發麻，覺得很奇幻，也很怕沒有謝到該謝的人，後來發現真的漏掉感謝在天上的爸爸，也因此在車上有點小難過。

王淨說，確實打從心底希望賈靜雯得獎，從一開始得知入圍，就滿堅信會是她得獎，「倒是聽到她名字時很開心，鍾導突然抱我，我還想說不要安慰我，突然覺得小難過

，直到得到最佳劇情片，開心的感覺又回來！」導演則解釋，當初就說過「我會先抱沒得獎的」。

王淨說，她最緊張是擔任引言那一部分，「嚇死了，因為我很不會背東西，他們給我模板，我加加剪剪後改成這版本，本擔心萬一忘詞，應該就直接回家了」，不過鍾孟宏誇她講得很好，「我電影都沒拍那麼好！」

聊到與影帝張震擁抱緣由，賈靜雯說因為兩人在後台等最後獎項時聊天，張震提及上次見面已經很久以前在某個綜藝節目，沒想到又在這場合碰到。