華人世界著名歡唱APP於27日初冬晚舉行日文歌曲競唱，邀集在歌友「家族」SSS ENT.家族群組預選中脫穎而出的8名歌者視訊表演，競賽定名「恋の時代」（戀愛時代）。決賽精彩超乎預期，但更令人驚訝的是，多數參賽者皆不諳日文，甚至是「空耳」憑音記憶，卻展現熟悉日語般的完美演出，令人出乎意料。

比賽中有參賽者演唱宇多田光〈Can You Keep A Secret?〉〈First Love〉、新垣結衣〈小さな恋の歌〉、大塚愛〈甘えんぼ〉、MISIA〈逢いたくていま〉、森山直太朗〈桜〉、平井堅〈瞳を閉じて〉、以及經典籃球動漫《灌籃高手》織田哲郎演唱〈世界が終るまでは・・・〉 等，曲目選擇難度普遍偏高，眾演唱人卻掌握自若，節奏、質感表現傑出，猶如熟諳日文的唱將，讓聽眾也留言叫好。

多數歌者不識日文「羅馬拼音硬背」

直到名次發表後8名參賽者分享感想時，才發現大多數成員，是來自包括港星馬台等各地喜愛歌唱的華人民眾，喜愛日文歌曲但日文一字不識，純粹以對歌曲的熱愛，以羅馬字拼音等「硬背」，卻精采唱出了連日本人也不見得能表現的韻味。

全賽程由相當熟悉日文歌曲的高手擔任評審，評審也都一致認為，眾歌友各憑努力，達成了超越預期的完美表現。當中有參賽者憶起準備過程艱辛，流下眼淚、感動聽眾，讓競賽在感人氣氛中圓滿落幕。在韓風當道的今日，呈現出就算不識語言本身，日本流行音樂文化在華人世界心目中堅實牢存的支持度。