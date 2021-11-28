天玉集團旗下龍騰建設新案「鑫空樹」近日動土，鎖定2房和3房首購族。（柯宗緯翻攝）

天玉集團旗下龍騰建設新案「鑫空樹」近日動土，鎖定2房和3房首購族。（柯宗緯翻攝）

天玉集團旗下龍騰建設新案「鑫空樹」近日動土。（柯宗緯攝）

台積電投資高雄設廠，帶動房市利多，天玉集團旗下龍騰建設新案「鑫空樹」近日動土，鎖定2房和3房首購族，預計年底進場，開價33至40萬、戶數約354戶，總銷40億元，挑戰該區段新高紀錄。

天玉集團執行長黃文柔指出，該基地位於民族路及鼎山街口，鄰近大順路好市多量販賣場、義享天地、悅誠廣場等百貨一條街，加上軌道建設發展，預計明年底動工的高雄捷運黃線Y9預定站也在基地周圍，距高醫僅約3分鐘車程，也可在10分鐘車程連結中山高鼎金系統交流道與漢神巨蛋百貨商圈。

黃文柔指出，「鑫空樹」27層高，每坪開價33萬到40萬元，產品以22～39坪的2～3房為主，總戶數約 354 戶，預計2025年完工。

黃文柔表示，該案將成為民族路上最新指標住宅大樓，俯視同盟河堤綠廊道及千坪十全公園；整層公設會館搭配低公設，2房雙衛、3房邊間，四大規劃超吸睛。

此外，天玉集團近幾年來不只致力於精品小宅，更是推出社區營造，為提供完善服務及產品，去年推出每戶交屋即贈專屬一卡通會員卡，會員卡可至特約商店享有專屬優惠，內容更是食衣住行育樂樣樣俱備，連毛小孩也一同照顧到，特約商店也包含寵物美容、鮮食、用品等。