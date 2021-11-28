捷克北部城市利柏雷治（Liberec）地區醫院發言人李卡今天告訴捷克電視台（Czech Television），那家地區醫院一名女性病患確診感染Omicron變異病毒株。

法新社報導，李卡（Vaclav Ricar）說：「經過定序分析後，我的基因分子診斷部門同僚證實，高達90%可能性是那個新變異株。」

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）今天稍早前表示，那名女子曾待在納米比亞（Namibia），途經南非和杜拜飛返捷克共和國。

李卡表示：「鑑於那名病患來自地點以及所有情況，我們能證實已確認為新變異病毒株。」他又說，檢體如今將交由國家參考實驗室分析，「但那項結果已非常精確」。

巴比斯表示，那名女子已接種疫苗，出現溫和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀。

人口1070萬的捷克是歐洲聯盟成員國家，目前正竭力應付確診病例激增疫情，就人均感染率而言，捷克是全球疫情最嚴重國家之一。捷克當局25日通報新增2萬7717例確診，創單日確診新高紀錄。（譯者：劉學源）1101128