第58屆金馬獎27日晚間圓滿落幕，金馬執委會主席李安和本屆評審團主席黃建業一同到後台致詞，最後由金馬執行長聞天祥公布票選過程，共獲4獎並列最大贏家的《瀑布》與《美國女孩》，聞天祥說《美國女孩》細膩、豐富，但《瀑布》勝在做出大格局，「把現實升高到人生態度，手法極具挑戰性」。最佳導演最後鍾孟宏對決羅卓瑤，羅卓瑤是金馬史上唯一只入圍最佳導演沒入圍最佳影片的導演，大讚她在非常有限的資源跟人力下拍片，卻完全不妥協，「就像沒有武器但內力深厚的高手，意志力令人感佩」。

男女主角都是討論相當久，影帝部分，張震、吳鎮宇及邱澤纏鬥到最後，不過張震在《緝魂》中拉升了角色高度的說服力，不僅外型有改變，更重要是收斂起演技的鋒芒，但從動作、眼神、台詞、角色面對死亡的奮力一搏，及對妻子的眷戀跟面臨到的複雜性，超越一般類型電影的表演。影后部分，原本是賈靜雯、王淨及陳湘琪被討論，後來集中到賈靜雯和陳湘琪，賈靜雯跟前夫李李仁在僅有的對手戲中，但細微神情的變化，展現出餘情未了以及慾望，甚或是初步罹患思覺失調症的症狀，連走路姿態都有改變，顯示出非常難得的層次，最後一場戲更是畫龍點睛。

男配角則是每位都有票，最後聚焦劉冠廷、柯煒林和馬志翔，最後劉冠廷獲勝，聞天祥表示喜劇很殘酷，不好笑觀眾就不會笑，劉冠廷的表演精準又驚喜，「像諧仿又不是模仿，要做出很多層次，要超出觀眾期待，喜劇表演不容易，他極具創意的喜劇演出很難得，是相當高水準的呈現」。而女配角也是一開始都有支持者，最後集中在王渝萱身上，她飾演的角色表面上是小太妹，但也是數理天才，角色反差很有難度，把這些矛盾成功融為一體，讓大家眼睛為之一亮，票數就集中在她身上。新演員部分，方郁婷15票全數通過。

而即將卸任金馬執委會主席的李安則先感謝工作人員的辛苦付出，並稱讚金馬獎是個運作成熟的影展，雖然是他最後1年用主席身份為大家服務，未來仍會繼續關心，只要不拍片就會回來，「我對金馬有特殊的感情，每年和大家相聚一堂相濡以沫，是非常好的事情，希望李屏賓繼續帶領大家，把優良的傳統繼續下去。我的心都會跟金馬獎在一起，謝謝大家對金馬獎及國片的熱愛」。