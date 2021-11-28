火箭隊開季以來在聯盟墊底（2勝16敗），明星控衛沃爾(John Wall)至今尚未出賽，他沒有受傷。美媒ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，沃爾前日找過總管史東(Rafael Stone)，希望自己能回歸火箭的出賽名單，雙方打算在周日進行更多的溝通。

沃爾生涯前9個球季效力巫師，第10個球季（2019-20）阿基里斯腱受傷報銷，2020年12月被交易到火箭，巫師獲得韋斯布魯克(Russell Westbrook)。韋斯布魯克今年8月被賣到湖人。

在火箭的第一個球季（2020-21）沃爾出賽40場，平均20.6分、6.9助攻，投籃命中率40%、外線命中率32%、罰球命中率75%。雙方在今年9月達成共識，沃爾新球季不再上場，讓球隊高層設法尋找交易機會。

然而沃爾的薪水太高了，他合約剩下兩年9170萬美元，最後一季（2022-23）超過4700萬美元而且是球員選項（只要他願意就可延長），這是當初巫師與他簽下4年1.71億美元的超級頂薪合約。最理想的情況是火箭買斷讓他進入自由市場，但金額龐大，眼前連交易對象都不好找。火箭準備徹底擺爛來重建球隊，希望沃爾乖乖坐著不要受傷就好。

巫師送來沃爾的時候附帶1支受保護的2023年首輪選秀籤，如果這支籤成為樂透籤（前14順位）就會被巫師收回。火箭前年為了送走保羅(Chris Paul)，至今對雷霆還欠下2支首輪籤，不過今年1月賣掉哈登(James Harden)又賺回4支首輪籤。