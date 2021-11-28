冷氣團要來了，氣象專家吳德榮表示，原本兩股冷空氣現合併成一大波南下台灣，連凍5天，周二先是鋒面快速掠過，北台灣變天轉濕冷驟降至13度，接著周三至周六乾冷空氣籠罩，北台灣下探10度，竹苗甚至降得更低，台北也有觸及14度的機率，達到大陸冷氣團等級。

氣象局今天清晨發布基隆市、新北市、宜蘭縣大雨特報，受東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生機率。今、明兩天東北季風減弱，以及南方雲系北移，北海岸、大台北東側、東半部有局部雨，並有較大雨勢發生機率；氣溫方面，北台灣氣溫回升、中南微熱，各地早晚涼。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬，原分成兩股南下的冷空氣已合併成一大波，影響時間從周二持續至周六(11月30日至12月4日)。首先是周二(30日)開始鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台灣先轉濕冷、晚起再轉乾冷，平地最低氣溫驟降至13度左右，其他地區氣溫也逐漸下降。

吳德榮表示，周三至周六(12月1日至4日)乾冷空氣籠罩，全台晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或許不覺得冷，但夜間因強輻射冷卻加成、早晚氣溫降得非常低，天氣變化劇烈，北台灣平地最低溫降至10度左右，竹苗平地甚至更低，台北巿氣象局測站也觸及14度的機率，達到大陸冷氣團標準。

吳德榮指出，下周日、一(12月5、6日)轉偏東風，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大，降雨部分，西半部仍晴朗，東半部偶有零星降雨機率。