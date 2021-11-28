世界衛生組織（WHO）日前宣布非洲南部出現新冠變異株「B.1.1.529」，並將命為「Omicron」，目前歐洲已有多個國家遭到攻破。毒物學專家招名威表示，Omicron變異株的異位點有50處，與Delta變異株相比，傳播力來得更快，認為該收緊邊境，尤其是春節放寬措施。

招名威昨（27）日於個人臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》指出，新型冠狀病毒「B.1.1.529」Omicron的傳播速度是前所未見，與過去幾種變異株相比，都還要來得更快，繼比利時出現首例後，在英國、德國、捷克及義大利，也相繼失守，出現確診案例。

招名威說，全世界都因為Omicron變異株拉警報，「我們是否該收緊邊境」，特別是春節放寬的措施，這幾天恐怕要謹慎思考了。他將Omicron和Delta兩種變異株放在一起比較說，Delta的變異位點是16處、Omicron的變異位點則有50處，「簡單判斷就知道Omicron的厲害之處了」。

招名威曝Omicron變異株的傳播速度。（圖／翻攝自招名威臉書粉專）

面對來勢洶洶的Omicron變異株，疫情指揮中心26日也緊急將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6個國家提升為重點高風險國家，入境後須入住集中檢疫所。不過農曆春節連假即將到來，陳時中則表示，目前暫不會改變春節「7+7」政策，但會持續監測，並即時提出管制措施。