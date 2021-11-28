2022地方選舉將至，各政黨已展開布局，而下屆選戰更是「女力大爆發」，除了台北市欲接棒的副市長黃珊珊勤跑基層，南投縣許淑華也提前部署，儼然進入實習階段外，台中市長盧秀燕與民進黨立委何欣純是否展開「女力對決」，各界關注；而嘉義市「雙惠之爭」堪比天后大戰，至於彰化縣傳經濟部長王美花可能是黑馬人選，雖尚未有定案，但已引發討論。

◆女力爆發！黃珊珊、許淑華勤跑基層提前部署

台北市長柯文哲將卸任，欲接棒的副市長黃珊珊近期勤跑基層，但民眾黨立委蔡壁如日前唱衰，認為民調顯示國民黨立委蔣萬安贏定了；而柯文哲26日被問到黃珊珊是否能戰勝敵軍時，他仍自信回應「of course（當然）」，但他也認為，政治還是要學習、經營。此外，近期黃珊珊被發現右手腕有條紅線，幕僚也有半數跟著佩戴，被解讀為「黃家班」拚選戰的選舉小物。

北市副市長黃珊珊。（資料照/張穎齊攝）

國民黨立委許淑華。（圖／取自許淑華臉書）

2022南投縣長選戰，國民黨部分在立委許淑華黨內初選民調勝出後，若沒有其他人出面登記參選，篤定就是由許淑華代表出戰。許淑華近期如常問政為民喉舌，關切鳥嘴潭人工湖開發、要求解決交通及垃圾問題，還為南投家扶中心3000位貧困家庭兒童募集防寒羽絨衣，以實際績效爭取選民認同，她也與縣長林明溱一起會勘基層建設、探訪民瘼，深入了解民眾的需求與心聲，儼然進入實習階段，累積人脈與經驗，提前部署為未來做好準備。

◆台中市「純燕之爭」 恐削弱盧秀燕「媽媽市長」形象優勢？

現任台中市長盧秀燕誰來挑戰？民進黨立法院副院長蔡其昌、立委何欣純都被點名，其中勇奪本屆立委選戰全國第一高票的何欣純，曾任3屆議員及3屆立委，和盧秀燕同樣擁有「不敗女神」紀錄，地方力拱她出征、與市長盧秀燕展開「女力對決」，認為「純燕之爭」可削弱盧秀燕的「媽媽市長」形象優勢。

民進黨立委何欣純（左）、台中市長盧秀燕。（合成圖／摘自臉書）

◆嘉義市「雙惠之爭」堪比天后大戰 王美花傳為彰化縣長黑馬人選

2022嘉義市長選舉，現任國民黨籍市長黃敏惠爭取連任勢在必得。將嘉義市列為艱困選區的民進黨，至今仍推不出戰將，雖立委王美惠呼聲高，在國會萊豬爭議中一戰成名被封「女戰神」，在民進黨內部也遙遙領先其他人，但民進黨中央如要徵召王美惠是機會也是風險；至於在黃敏惠心裡的強大假想敵，恐怕也是王美惠。而黃敏惠重返執政後政績亮麗，振興全市普發2000元消費金，廣受好評。王美惠若挑戰黃敏惠，雙惠之爭堪比天后大戰。

嘉義市長黃敏惠（左）、民進黨立委王美惠。（合成圖／資料照／廖素慧攝、摘自臉書）

彰化縣藍綠競爭激烈，被形容是最搖擺的縣市之一，現任縣長王惠美將綠地翻轉藍天，且基層實力堅強、地方樁腳扎實，對手要挑戰並不容易。面對下屆選舉，民進黨人選尚未明朗，而從最初看好「女人的戰爭」，綠委黃秀芬、陳素月紛紛被點名，但都遭當事人否認，是否可能被徵召待觀察，目前仍屬民進黨彰化縣黨部主委邱建富、前縣長魏明谷表態最積極。另傳出經濟部長王美花可能是黑馬人選，對此邱建富強調，未來事情不多猜測，但一定會派出最強人選；魏明谷則說，在公投投票前黨部不可能安排人選；現任縣長王惠美則表示，王美花是彰化人，是良善的競爭。

◆高雄市長陳其邁拚連任 「藍白合」有望共推人選贏戰

2022高雄市長選舉，民進黨現任市長陳其邁尋求連任，而城中城大火46死，是陳其邁補選上位後最大政治危機，可能成為影響選情的未爆彈，不過本來卡關的總預算案可望付委，也被解讀是陳其邁為連任成功拆除引信。此外，傳出「藍白合」有望，不排除共推市長人選，國民黨高市黨部主委許福明強調，一定要結合在野力量，光復高雄；民眾黨高市黨部主委張其祿也說，有待商議，不排除任何合作可能。