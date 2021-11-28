空軍副司令李廷盛屆滿60歲，月底退役。呂昭隆翻攝。

新任空軍副司令孫連勝中將。陳怡誠攝。

空軍高層近日將有異動，據透露，空軍副司令李廷盛中將於月底屆齡退役，其所遺職缺，則由空軍教準部指揮官孫連勝中將升任。上述人事於12月1日發布生效。

李廷勝曾任參謀本部通資次長、參謀本部副參謀總長等職。值得一提的是，李廷盛自2019年4月接任副總長2年餘，期間經歷3位參謀總長，包括李喜明、沈一鳴與黃曙光，恰值共機侵擾我西南防空識別區漸增，李廷盛經常進入衡山指揮所處理台海戰情，並提供空防專業知識與因應處置建議，甚受倚重。

國防部長邱國正於26日接見李廷盛等3位屆退將官，頒授獎章，表彰他們歷任國軍各項重要職務期間，對國軍建軍備戰與推動國防施政的卓著貢獻。李廷盛獲「一星干城甲種二等獎章」。

至於新任空軍副司令孫連勝，具有原住民血統，曾任空軍作戰指揮部副指揮官、空軍戰訓處長、第一聯隊長等職。孫連勝年輕時是IDF戰機的種子教官，英俊帥氣，作風海派大方，是空軍風雲人物。