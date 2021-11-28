台中市立委補選選情進入白熱化，總統蔡英文昨出席台中公投說明會，除呼籲大家投下「四個不同意」，也不忘拉抬民進黨候選人林靜儀的選情，表示林若當選會提升中二選區的生育率。藥師林士峰聽完蔡的說法直言，自己實在不知道蔡英文這樣說的根據在哪裡。

民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投宣講中區場昨（27日）在台中市舉行，來自新竹、苗栗、台中、彰化及南投等百工百業、180個社團逾千人參加，另包含蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌等都均到場。

蔡英文在會中表示，公投不是政黨之爭、也不是藍綠之爭，是國家整體利益的選擇；此外，還不忘力薦林靜儀，稱讚林是最強候選人，若當選中二選區生育率會提高。

對此，林士峰也隨即在臉書發文表示，蔡英文稱林靜儀醫師當選會提高中二選區生育率，自己不曉得蔡的根據在哪，如果是疫情影響，大家待在家裡沒事做只好生小孩，那真的是會上升，但是跟誰當選或是哪個選區是沒有因果關係。

許多網友也在其po文底下留言表示，「怎不說離婚率會提高」、「晚上10點限電，少子化就解決了」、「2個都不生的人有資格說生育率變高」。