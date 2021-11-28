台北某已婚的杜姓神經外科名醫2017年認識小他40多歲的女業務員，2人當時每周2、3次發生性行為，小三隔年意外懷孕產子後，嬰兒不幸夭折，小三憤而要求確認親子關係，提告杜男盼得名份；但杜男的正宮得知後提告2人求償1千萬，法院認定小三侵犯配偶權，判2人須賠償460萬，已創賠償金最高紀錄。

該杜姓名醫是台灣神經外科權威，曾引進難度超高的腦血管瘤與顱底腦瘤手術，可謂台灣之光；不過他的妻子卻指控，他在2017年5月認識擔任醫療器材業務的孫姓女子，發展出婚外情，每周相約2、3次發生性行為，隔年女方甚至產下1女，女嬰3個月時夭折，孫女最後要求確認親子關係，並不斷向媒體爆料。

案件曝光後，杜男的正宮認為孫姓小三屢次在媒體上爆料，根本意圖「逼宮」，提告杜男與小三，但因日前通姦除罪化，無法告成對方2人讓她相當悲痛，轉而提告求償，要求精神慰撫金1000萬；孫女則在法庭上辯稱杜男當時自稱已離婚，且醫院資料上也寫著杜男「未婚」，她才與對方交往，自己也是受害者。

不過杜男的妻子出示孫女曾在媒體的訪問內容，孫女說「杜說自己婚姻生活不美滿，總有一天會離婚，到時2人就能光明正大攜手相伴」，法官由此認定孫女已知對方已婚，確實侵犯正宮配偶權，考量到杜男社經地位高，財力不低，判決杜男與孫女連帶賠償精神慰撫金460萬元。可上訴。