今年世界桌球錦標賽（ITTF World Championships）出現一位皮膚黝黑的高手，來自奈及利亞的阿魯納(Quadri Aruna)成為史上首位殺進世錦賽8強的非洲選手！阿魯納在16強與瑞典選手Kristian Karlsson大戰7局險勝，在美國休士頓的賽場為所有的非洲國家寫下桌球新頁。

非洲人不擅長打桌球，先前國際賽最佳紀錄是北非的埃及選手阿薩爾(Omar Assar)、薩勒(Ahmed Saleh)打進32強。因此阿魯納的關鍵一戰是在本屆32強對上印度選手Sathiyan Gnanasekaran，雙方依然是大戰7局， 阿魯納以11-9、7-11、13-15、11-3、4-11、11-9、11-7搶下勝利，刷新非洲桌球史紀錄，距離阿薩爾2019年打進32強只有兩年。

阿魯納在16強同樣陷入苦戰，但他發揮頑強的韌性，再度於落後的情況下確保最後兩局，終場以11-9、6-11、11-9、5-11、10-12、11-9、11-6獲勝。他還有機會把紀錄往前推進，8強戰的對手是瑞典的Truls Moregard。

除此之外，阿魯納今年9月在世界桌球排名攻上第15名，打破埃及阿薩爾在2018年1月創下的非洲最高單打排名（第16），成為史上最強的非洲桌球選手。阿魯納當時還跟阿薩爾在非洲錦標賽正面對決，但是以大差距敗給阿薩爾。

說起阿魯納最光榮的一戰，就是他在2016年里約奧運打敗臺灣桌球教父莊智淵、德國傳奇人物波爾(Timo Boll)兩位世界前10的高手，成為奈及利亞名震一時的運動員。據阿魯納所說，里約奧運之後走在自國的街上都有人認識他。