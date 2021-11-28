立陶宛國會友台小組立陶宛國會議員友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）（右）率領的國會議員訪台團28日清晨搭機抵台，團員包括議員（Dovile Sakaliene）（左）等人。（陳麒全攝）

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯率領的國會議員訪台團28日清晨搭機抵台，訪台期間將出席12月2、3日舉行的「2021年開放國會論壇」，馬爾德基斯表示，這趟旅程會為立陶宛與台灣帶來更進一步的了解。

馬爾德基斯（Matas Maldeikis）率領的國會議員訪台團，搭乘中華航空CI62班機，自德國法蘭克福啟程，於28日清晨6時18分抵達桃園國際機場，在德國登機時，還特別在個人Instagram上發布訪台動態，外交部也派員前往登機門接機，歡迎立陶宛國會議員訪台團到來。

馬爾德基斯在機場受訪時表示，近最近一年來，立陶宛和台灣間的合作關係大步邁進，也對彼此的了解更為加深，他預期這趟訪台之旅，會再為雙方帶來更進一步的了解。

他也指出目前立陶宛和台灣正面臨著相同的挑戰，透過這次訪問行程，將和各個團體進行互動討論，相信有助於未來對彼此的認識。

立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）在出發時，還特別在個人IG限時動態上，發布機上照片告知訪台消息，她表示，很高興能造訪台灣，此行非常具有啟發性和意義，立陶宛深刻體會與大型極權國家為鄰的處境。

薩卡利埃內說，對於被中國大陸列入黑名單，她其實覺得很榮幸，議員團成員還自嘲，在這趟出訪行程後也許會有更多人被列入黑名單的行列，立陶宛非常支持台灣堅決的態度和決心，台灣是立陶宛非常重要的朋友，立陶宛將繼續為雙方的友誼而努力。

她進一步指出，新冠肺炎疫情一開始時，立陶宛有很多醫生患病、也有很多人死亡，但是台灣即時送給立陶宛口罩，很高興立陶宛日前也贈與台灣疫苗，這就是兩國間友誼的表現。

立陶宛國會議員團一行人在入境長廊拍攝團體合照，在外交人員的引領下辦理入境檢疫申報手續，並特別禮遇由公務門通關，隨後搭車離去。