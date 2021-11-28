金馬獎落幕，蔡英文總統表示「看見華語世界最自由奔放的電影作品」。(照片來源：金馬獎執委會／取自蔡英文臉書)

第58屆金馬獎頒獎典禮落幕，蔡英文總統表示，「我們再一次在金馬獎的殿堂上，看見華語世界裡面最自由奔放的電影作品，很高興有這麼多優秀的電影作品，持續記錄這個時代的台灣。」她期待，台灣的金馬獎不只是電影人的家，也是所有自由創作者的家。

蔡英文今天凌晨在臉書謝謝所有電影工作者「帶給我們一個感動的夜晚」。我們也看到，昨晚有幾部討論度很高的台灣電影，獲得金馬獎的肯定，包括阮鳳儀導演的《美國女孩》、 鍾孟宏導演的《瀑布》，不只描寫人生的故事，也述說生活在這個時代的所有人的「台灣故事」。

《瀑布》的賈靜雯與《緝魂》的張震 ，分別奪下最佳女主角與男主角， 她說，兩位多年累積的演技是實至名歸。 還有《詭扯》與《該死的阿修羅》讓我們看見新一代演員劉冠廷和王渝萱的無限潛力，也讓我們用不同的故事文本思考台灣社會的現象。

蔡英文表示，今年還有許多來自香港的作品獲獎，《時代革命》、《花果飄零》，以及《濁水漂流》，都感動了許多關心香港的台灣人。技術類獎項也表現精采，證明台灣年輕一代的電影工作者，已經開始能夠獨當一面，肩負起支撐台灣電影創作的能量。

她很高興有這麼多優秀的電影作品，持續記錄這個時代的台灣。李安導演說，參加金馬獎就像回到家，「我期待，台灣的金馬獎不只是電影人的家，也是所有自由創作者的家，謝謝每一位努力說故事的人」！