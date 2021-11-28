世界衛生組織（WHO）跳過Nu、Xi，將最先在非洲通報的新變種新冠變異株「B.1.1.529」命名為「Omicron」，引發外界揣測是否和大陸有關，世衛發言人昨（27）日回應，Nu發音和英文詞彙「new」相近、Xi是常見的姓氏，因此避開使用。

世界衛生組織（WHO）將新變種新冠變異株「B.1.1.529」命名為「Omicron」。

WHO將棘狀蛋白帶有32個突變的新冠變異株B.1.1.529取名為「Omicron」，跳過排序前2名的希臘字母過「Nu」及「Xi」，先前有外媒分析，WHO刻意避開Nu及Xi，前者是為了避免和英文單字New混淆，後者則是為了尊重大陸國家主席習近平、避開使用他的姓氏，同時習也是常見的華人姓氏，避免讓人以為污名化大陸。

News of new Nu variant, but WHO is jumping the alphabet to call it Omicron, so they can avoid Xi. pic.twitter.com/UJ4xMwg52i — Martin Kulldorff (@MartinKulldorff) November 26, 2021

世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）昨日回覆《紐約時報》（New York Times）的提問時證實，「Nu太容易和New混淆」，「沒有使用Xi，則是因為它是常見的姓氏。」

賈撒列維克也補充說明，WHO為疾病命名的作法，是為了避免「對任何文化、社會、國家、地區、專業或種族造成冒犯」。

《紐約時報》指出，Omicron是希臘字母表上的第15個字母，世界衛生組織5月宣布引進這套系統為新冠變異株命名時，目的就是為了便於溝通及降低混淆，目前一共有7種高關注變異株（Variants of Concern，VOC）及需留意變異株（Variants of Interest，VOI）使用字母命名，部份變異株雖未列入高關注或需留意，同樣也使用希臘字母命名。