農委會主委陳吉仲日前接受民進黨Podcast節目訪問時，主持人問及「到底萊克多巴胺是什麼」，陳吉仲表示「萊克多巴胺就是一個很簡單的產品，比如說豬你要養讓牠長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，除了給牠吃飼料，飼料就像是玉米、黃豆把它混合以外，你要添加一些添加物，就好比是人平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品，某種程度萊克多巴胺就是飼料的添加物」，陳吉仲的這番話引發廣大討論，使得陳吉仲23日晚間臉書緊急發文【嚴正澄清，本人從未說過萊劑是人類的保健食品】，底下有不少網友加油打氣，認為陳主委確實沒有直接說萊劑是人類的保健食品，希望陳吉仲能提告，另外，有意代表民進黨參選台北市議員的焦糖哥哥-陳嘉行也留言力挺；但同樣有網友覺得陳吉仲的比喻不妥，萊劑不是人類保健食品，但他的說法會讓人聽起來像是「萊劑是豬的保健食品等等」。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/8/26~2021/11/23）近三個月的統計調查，近日的「萊劑添加物保健品」爭議讓陳吉仲網路聲量衝上一波，不過，仍輸給9月的中國禁止台灣釋迦、蓮霧輸入事件，當時陳主委對農民信心喊話，強調會祭出10億元補助，還會向WTO提國際爭端解決，水果事件碰上兩岸議題、農民生計等等使得熱度迅速延燒。而這回「萊劑保健品」短時間之內也在網路上掀熱議，陳吉仲認為他的說法被曲解意思，迅速在臉書貼上逐字稿希望以正視聽、迅速滅火，但仍有網友不買單，反而覺得看了訪問逐字稿之後，覺得是陳吉仲比喻失當才會引起這些糾紛。

比喻不妥引熱議？ 陳吉仲近日熱門關鍵字「萊劑、保健品」

萊劑爭議吵得沸沸揚揚，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/11/23~2021/11/24）統計分析，這兩天陳吉仲的熱門關鍵字和萊劑事件有極大關聯性，包括萊克多巴胺、保健品、瘦肉精、好比人吃三餐等等都在榜單中，陳吉仲的澄清文能否發揮作用，還得持續觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月26日至2021年11月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳吉仲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。