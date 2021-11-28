【愛傳媒陳朝平專欄】這回，美國召開線上「民主峰會」的邀請名單，很搞笑，有意無意中也暴露了主辦民主峰會的真實目的。不說別的，受邀的110個與會者，竟然看不到新加坡的名字？

新加坡的政治制度，當然不是西方人眼中的民主政治，但是，新加坡選舉的公平性、言論自由度、人權保障、司法公正性、法治觀念普及、經濟繁榮、政府廉能，遠遠超過美國國務院110個與會者的國家，卻不能贏得拜登青睞？

拜登不邀新加坡，大概是因為星國總理李顯龍這一陣子不斷地提醒美國，台海緊張情勢很可能引發誤判，也不斷呼籲美國別逼著亞太各國在中美之間選邊站。

邀請新加坡與會，萬一星國代表在視頻會議中，沿著李顯龍的思路，「大放厥詞」，拜登豈不是灰頭土臉？

不邀新加坡也就罷了!美國最近極度關愛後院的宏都拉斯，唯恐宏都拉斯大選變天，新政府導向北京，因而動作頻頻，似乎還和台灣聯手，設法阻止宏國換邊站隊。

宏都拉斯既然如此重要，偏偏，宏國不在應邀名單中，同屬中南美洲、和宏國毒梟政府有著千絲萬縷關係的墨西哥、哥倫比亞、阿根廷，反而在名單裏頭，真不知國務院的算盤是怎麼打的？

不邀新加坡、宏都拉斯，隱約透露了此次會議的目的：只找聽話的、願意幫美國搖旗吶喊、圍剿中國的與會者。至於那些有獨立思考判斷、堅持國家主權利益，或是搖搖擺擺準備換邊站隊的，一律不歡迎！

順我者昌，逆我者亡。恍然大悟，霸權霸凌霸道，中外古今，一個模樣！就不知道，台灣前友邦所羅門群島這兩天爆發反政府暴亂，可有美國的影子？

作者為資深媒體人

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