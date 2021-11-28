台南1名男子與妻子小芳（化名）結婚逾10年，近年發現妻子態度越發冷淡，查看妻子電腦後竟發現妻子與自己多年的好兄弟發展婚外情，該名好兄弟是他與妻子的共同朋友，先前對方轉行做保險業務，他還不斷介紹客戶給對方，殊不知對方與自己的妻子「從聊保險變成用保險套」，他心死決定提告求償。

據ETtoday報導，男子與小芳結婚後育有2名子女，但近年來他發現小芳對他越來越冷淡，小芳還會藉故吵架、找理由搬回娘家同居，令他相當沮喪不知婚姻出了什麼狀況，直到他意外翻開妻子的電腦，發現通訊軟體中有不少鹹濕內容，而聊天對象竟然是他多年的葉姓好友。

該名葉姓男子原本是小芳的公司上司，葉男經常與夫妻倆來往，3人因此成為好朋友，而葉男之後轉行做保險業務，男子還義不容辭幫他問親朋友好、找客戶衝業績，葉男結婚時也帶著全家到場給予祝福；沒想到葉男私下竟偷偷與小芳發展關係，「聊保險聊到用保險套」，男子最後氣得直接到葉男公司理論。

當時男子不滿被戴綠帽，帶著一票人到葉男公司嗆聲、理論，嚇得葉男趕緊報警，但警方到場後沒有發現違禁品，也沒有發現球棒等武器，無法將其送辦；目前男子已在朋友建議下，蒐集相關對話內容與證據，將提告侵害配偶權的告訴，與多年好兄弟對簿公堂。