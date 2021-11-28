每年冬季是「烏金」烏魚子的盛產期，台灣漁民都會等待野生烏魚群來報到，只要捕到野生烏魚便可大賺一筆，過個好年，一名香港網友就分享了台灣朋友捕撈到的烏魚，竟然是一條超稀有的「燕尾烏魚」，外型就像放大100倍的孔雀魚一樣，非常漂亮。

這名香港網友在臉書PO出台灣好友捕撈到的「燕尾烏魚」，從照片可以看到，牠的尾巴與一般烏魚不同，像絲綢一般的波浪在尾巴散開，尾鰭也呈現由黑轉白的漸層顏色，非常漂亮，但可惜的是，這條魚在被捕撈上岸時就已經被剖腹取卵拿去賣，做成烏魚子。

對此，網友紛紛留言：「好厲害喔」、「非常美麗」、「這拿去賣應該更值錢」、「我入行多年，第一次見到」、「哇，好特別，可惜死了」、「還沒死之前一定很漂亮」、「可惜被不識貨的殺掉了」、「可惜，瞬間損失幾萬XD」、「沒辦法，漁船作業就是這樣」，這名香港網友也表示，認為這隻烏魚是自然變異的，如果在養殖魚池中看到應該可以變成寵物。

一般捕野生烏魚旺季多在冬至前後10天，今年提早大半個月就有大批洄游海烏到台灣附近，讓漁民大賺一筆，烏魚又稱烏金，全身都是寶，烏魚子1斤市價上千元，魚膘也要600多元，烏魚殼看體型大小，每尾從100到250元都有，價格實惠，可多樣料理。