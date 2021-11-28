勞工局服務櫃台。（台中市政府提供）

勞動部公告明年1月1日起每月基本工資由新台幣2萬4000元調整至2萬5250元，調升1250元，每小時基本工資則由160元調整至168元，調幅約為5.21％。台中市府勞工局長張大春說，不論本國籍或外國籍勞工都適用勞動基準法，事業單位均應配合薪資修正，避免工資給付低於基本工資或工資未全額給付，違反規定者，可處2萬元以上，100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名。

勞工局長張大春說，基本工資訂定是為了保障勞工基本生活所必需，因此勞工在「正常工作時間」內所得的報酬即應符合基本工資規定的數額，不包括延長工作時間的工資，以及休息日、休假日工作加給的工資。

張大春指出，基本工資即將調升，請雇主預做準備，各機關僱用適用勞動基準法人員或招標時也應編列預算以為因應；雇主於計算勞工保險、就業保險、全民健康保險、勞工退休金等提繳費用時，也應一併調整，以符法令規範。

另為使勞資雙方了解勞動基準法令規定，勞工局每年均辦理勞工基準法令宣導會，明年起將規劃約60場次，按季陸續舉辦。事業單位如有需求，可至台中市政府勞工局網站╱互動交流╱線上活動報名。