蔡英文總統昨（27）日晚間前往臺中洲際棒球場出席「2021中華職棒總冠軍賽首戰」，為職棒選手加油喝采；國安局特勤中心副指揮官將於12月1日異動，依照特勤傳統，交接前需先行見習。藉蔡總統昨晚出席這場職棒比賽場合，副指揮官周廣齊傳授即將接任的李榮華中將，如何規畫勤務安排與大型場合的現場指揮事宜，周廣齊將升任憲兵指揮官。

陸軍於12月1日將有波將官異動，包括花防部指揮官李榮華升任特勤中心副指揮官；特勤中心副指揮官周廣齊升任憲兵指揮官；憲兵指揮官黃金財升任陸軍副司令；陸軍官校校長陳建義少將升任花防部指揮官，並佔中將缺；關指部指揮官候嘉倫少將升任陸軍官校校長；333旅旅長馬吉瑞升任關指部指揮官。

當前台海情勢嚴峻，據了解，軍中重要職務均以具作戰職務歷練者優先；周廣齊歷任憲兵重要職位，並曾任憲兵警務處長，相當於陸海空軍司令部的作戰處長，升任憲兵指揮官，並不令人意外。未來首都地區衛戌規劃，及結合陸軍的國土防衛，是否有番新面貌，值得觀察。

至於新任特勤中心副指揮官李榮華，任事穩健，而特勤任務就是要規矩、按計劃，一絲不苟；此外，特勤人員體能要求嚴格，李榮華的將官體測滿百分，應是國安高層屬意其升任副指揮官的考量因素之一。